В Харькове установили около ста памятников погибшим воинам на Аллее Славы

Такие данные о работе, проведенной в 2024 году в Харькове, сообщило КП «Ритуал».

По информации предприятия, в 2024 году возобновили программу безвозмездной установки гранитных памятников на Аллее Славы (кладбище №18).

«Погибшим защитникам и защитницам Украины установили около 100 намогильных сооружений. В планах на следующий год – продолжение этой работы», — отметила пресс-служба Харьковского горсовета, ссылаясь на данные КП «Ритуал».

Там также сообщили, что в течение года проводили замену флагов на местах захоронений военнослужащих. В этой работе принимали участие семьи погибших и волонтеры.

«Также в конце года предприятие реализовало проект «Виртуальный мемориал памяти». Так, возле Аллеи Славы была установлена ​​мультимедийная интерактивная информационная стела, с помощью которой можно найти места захоронения военных, узнать историю их жизни, увидеть знаки отличия и награды», — напомнили в мэрии.

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