У Харкові встановили близько ста пам’ятників загиблим воїнам на Алеї Слави

Такі дані про роботу, яку провели у 2024 році в Харкові, повідомило КП “Ритуал”.

За інформацією підприємства, у 2024 році відновили програму безоплатного встановлення гранітних пам’ятників на Алеї Слави (кладовище №18).

“Загиблим захисникам і захисницям України встановили майже 100 намогильних споруд. У планах на наступний рік – продовження цієї роботи”, – зазначила пресслужба Харківської міськради, посилаючись на дані КП “Ритуал”.

Там також повідомили, що упродовж року проводили заміну прапорів на місцях поховань військовослужбовців. У цій роботі брали участь сім’ї загиблих та волонтери.

“Також наприкінці року підприємство реалізувало проєкт “Віртуальний меморіал пам’яті”. Так, біля Алеї Слави була встановлена мультимедійна інтерактивна інформаційна стела, за допомогою якої можна знайти місця поховання військових, дізнатися історію їхнього життя, побачити відзнаки та нагороди тощо”, — нагадали в мерії.