У Харкові відкриють меморіал пам’яті з інформацією про загиблих воїнів
Фото: ХМР
Мультимедійна інформаційна стела з’явиться на підході до Алеї Слави у Харкові.
Як передає мерія, у КП “Ритуал” повідомили, що за допомогою меморіалу можна буде знайти дорогу до місця поховання конкретного бійця, також завдяки стелі охочі зможуть дізнатися про історії загиблих, прочитати про їхні досягнення та нагороди. На підприємстві уточнили, що меморіал планують встановити до кінця цього року.
Крім того, на Алеї Слави почали встановлювати типові надгробки на могилах полеглих захисників та захисниць. Наразі монтують 20 таких пам’ятників, додали у КП.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 12:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мультимедійна інформаційна стела з’явиться на підході до Алеї Слави у Харкові.".