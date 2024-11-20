В Харькове откроют виртуальный мемориал памяти с информацией о погибших бойцах
Фото: ХГС
Мультимедийная информационная стелла появится на подходе к Аллее Славы в Харькове.
Как передает мэрия, в КП «Ритуал» сообщили, что с помощью мемориала можно будет найти дорогу к месту захоронения конкретного бойца, также благодаря стелле желающие смогут узнать истории погибших, прочитать об их достижениях и наградах. На предприятии уточнили, что мемориал планируют установить уже до конца этого года.
Кроме того, на Аллее Славы начали устанавливать типовые надгробия на могилах полегших защитников и защитниц. На данный момент монтируют 20 таких памятников, добавили в КП.
Читайте также: В Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: аллея славы, мемориал, погибшие бойцы ВСУ, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове откроют виртуальный мемориал памяти с информацией о погибших бойцах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 12:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове откроют виртуальный мемориал памяти с информацией о погибших бойцах".