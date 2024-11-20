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В Харькове откроют виртуальный мемориал памяти с информацией о погибших бойцах

Общество 12:59   20.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове откроют виртуальный мемориал памяти с информацией о погибших бойцах Фото: ХГС

Мультимедийная информационная стелла появится на подходе к Аллее Славы в Харькове.

Как передает мэрия, в КП «Ритуал» сообщили, что с помощью мемориала можно будет найти дорогу к месту захоронения конкретного бойца, также благодаря стелле желающие смогут узнать истории погибших, прочитать об их достижениях и наградах. На предприятии уточнили, что мемориал планируют установить уже до конца этого года.

Фото: ХГС

Кроме того, на Аллее Славы начали устанавливать типовые надгробия на могилах полегших защитников и защитниц. На данный момент монтируют 20 таких памятников, добавили в КП.

Фото: ХГС

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 12:59;

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