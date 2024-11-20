В Харькове откроют виртуальный мемориал памяти с информацией о погибших бойцах

Мультимедийная информационная стелла появится на подходе к Аллее Славы в Харькове.

Как передает мэрия, в КП «Ритуал» сообщили, что с помощью мемориала можно будет найти дорогу к месту захоронения конкретного бойца, также благодаря стелле желающие смогут узнать истории погибших, прочитать об их достижениях и наградах. На предприятии уточнили, что мемориал планируют установить уже до конца этого года.

Кроме того, на Аллее Славы начали устанавливать типовые надгробия на могилах полегших защитников и защитниц. На данный момент монтируют 20 таких памятников, добавили в КП.