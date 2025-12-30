Меморіал на честь Kraken з’явиться в Харкові: вже є два проєкти-фіналісти 📷

Майбутній меморіал планують збудувати на вулиці Спецпідрозділу Кракен у Харкові. Напередодні завершився перший етап конкурсу проєктів.

Колегія обрала дві фінальні роботи, повідомляють у телеграм-каналі підрозділу.

Організував конкурс і надав платформу ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв Олександр Соболєв. До колегії увійшли: співзасновники підрозділу Kraken Костянтин Немічев та Сергій Величко, представник ректора ХНУРЕ, представник сімей загиблих, обласний КЗ «Пліч-о-пліч», декан факультету «Дизайн середовища» ХДАДМ Ірина Бондаренко, кандидат архітектури Максим Розенфельд та архітектор-реставратор Віктор Дворніков.

У лютому колегія збереться ще раз, щоб визначити переможця.

Зазначимо, що підрозділ Kraken, що раніше входив до складу Головного управління розвідки МО, з вересня є полком безпілотних систем 3-го армійського корпусу.