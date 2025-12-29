Live

На півночі складніше, йдуть два бої: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Україна 16:29   29.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі складніше, йдуть два бої: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Де точилися бої вдень 29 грудня, повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. 

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Українські захисники відбивали атаки біля Вовчанська, Стариці та Приліпки.

На Куп’янському – СОУ стримали чотири штурми біля Піщаного та Петропавлівки.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала, що Генштаб у зведенні на 08:00 29 грудня поінформував: боїв на півночі області більше, ніж на Куп’янському напрямку. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки”, – зазначали в ГШ. Загалом на фронті в Україні було 208 боїв. 14 із них – на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку.

Читайте також: Терехов навів статистику важкого тижня Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
