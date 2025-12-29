На севере сложнее, идут два боя: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Где шли бои днем 29 декабря, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал девять раз. Украинские защитники отбивали атаки около Волчанска, Старицы и Прилипки.

На Купянском – СОУ сдержали четыре штурма возле Песчаного и Петропавловки.

Напомним, МГ «Объектив» передавала, что Генштаб в сводке на 08:00 29 декабря проинформировал: боев на севере области больше, чем на Купянском направлении. На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки и Избицкого. На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки, отмечали в ГШ. В целом на фронте в Украине было 208 боев. 14 из них — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении.

Читайте также: Терехов привел статистику тяжелой недели Харькова