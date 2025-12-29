Десять атак за сутки было на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Генштаб в сводке на 08:00 29 декабря проинформировал, что боев на севере области больше, чем на Купянском направлении.
«На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки и Избицкого. На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки», — отметили в ГШ.
В целом на фронте в Украине было 208 боев. 14 из них — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении.
«За прошедшие сутки артиллерия Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники», — проинформировали защитники Украины.
Читайте также: ISW не видит хороших темпов продвижения РФ на Харьковщине, заявленных Путиным
Генштаб обновил данные о потерях врага.
