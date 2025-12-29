ISW не видит хороших темпов продвижения РФ на Харьковщине, заявленных Путиным

Институт изучения войны (ISW) сверил с реальностью новую порцию заявлений российского диктатора Путина, которые тот сделал накануне — во время встречи со своими военными.

«Путин и российские военачальники продолжают обсуждать необходимость формирования «буферных зон» на территориях Украины за пределами четырех областей, незаконно аннексированных Россией в 2022 году. Путин заявил, что усилия российских войск по созданию буферной зоны в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а также Днепропетровской области продвигаются «хорошими темпами», — пересказали содержание очередной «победной» речи Путина аналитики.

Однако оптимизм диктатора в вопросе темпов продвижения его армии в ISW стабильно не разделяют.

«ISW не обнаружил доказательств соразмерной наступательной активности на севере Украины, которые могли бы подтвердить утверждение Путина о том, что российские наступательные операции в Сумской и Харьковской областях продвигаются «хорошими темпами». Российские войска недавно провели ограниченные трансграничные атаки на обширную часть ранее не задействованных районов Сумской и Харьковской областей 20 и 21 декабря, но с тех пор эти атаки прекратились, что подтверждает оценку ISW того времени о том, что Россия проводила эти атаки в рамках когнитивной войны, чтобы убедить Запад в том, что линия фронта в Украине рушится», — прокомментировали в Институте изучения войны.

При этом аналитики отметили, что ВС РФ в последние недели активизировались на направлении Волчанска. Тем не менее в целом с начала повторного наступления в этом районе (то есть с мая 2024 года) от границы РФ наступающие смогли продвинуться примерно на 9 км.

«Украинские войска также отвоевали значительные участки земли в Купянске, что существенно замедлило усилия России по созданию буферной зоны в Харьковской области», — напомнили в ISW.

Институт изучения войны также проанализировал продолжающиеся попытки российского военного командования убедить всех в своем контроле Купянска.

«Министерство обороны России продолжало публиковать видеоматериалы и заявления 27 и 28 декабря, подтверждающие официальные заявления России о продвижении в направлении Купянска, вероятно, в рамках своих продолжающихся усилий по сокрытию недавних неудач России в этом районе на фоне продолжающейся широкой критики. Российский военный блогер 28 декабря заявил, что Купянск был «болевой точкой» для российских войск на прошлой неделе (примерно с 21 по 28 декабря), отметив, что российское военное командование продолжало делать крупные превентивные заявления о продвижении России в Купянске в информационных и психологических целях, которые впоследствии оказались ложными», — отметили аналитики.

По их данным, за минувшие сутки российская армия в Харьковской области никаких успехов не добилась: продвижений нет ни на севере, ни на Купянском, ни на Боровском направлениях.