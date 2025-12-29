Live

ISW не бачить “хороших темпів” просування РФ на Харківщині, заявлених Путіним

Світ 07:48   29.12.2025
Оксана Горун
Інститут вивчення війни (ISW) звірив із реальністю нову порцію заяв російського диктатора Путіна, які той зробив напередодні – під час зустрічі зі своїми військовими.

“Путін і російські воєначальники продовжують обговорювати необхідність формування “буферних зон” на територіях України за межами чотирьох областей, незаконно анексованих Росією у 2022 році. Путін заявив, що зусилля російських військ щодо створення буферної зони в прикордонних районах Сумської та Харківської областей, а також Дніпропетровської області просуваються “хорошими темпами”, – переказали зміст чергової “переможної” промови Путіна аналітики.

Однак оптимізм диктатора щодо темпів просування його армії в ISW стабільно не поділяють.

“ISW не спостерігав доказів відповідної наступальної активності на півночі України, які б підтверджували твердження Путіна про те, що російські наступальні операції в Сумській та Харківській областях просуваються “хорошими темпами”. Російські війська нещодавно 20 та 21 грудня здійснили обмежені транскордонні атаки в значній частині раніше неактивних районів Сумської та Харківської областей, але з того часу ці атаки припинилися, що підтверджує оцінку ISW на той час, що Росія проводила атаки в рамках когнітивної війни, щоб переконати Захід, що лінії фронту в Україні руйнуються”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

При цьому аналітики зазначили, що ЗС РФ останніми тижнями активізувалася на напрямку Волчанська. Проте загалом з початку повторного наступу в цьому районі (тобто з травня 2024 року) від кордону РФ окупанти змогли просунутися приблизно на 9 км.

“Українські війська також відвоювали значні ділянки території в Куп’янську, що суттєво уповільнило зусилля Росії щодо створення буферної зони в Харківській області”, – нагадали в ISW.

Інститут вивчення війни також проаналізував спроби російського військового командування переконати всіх у своєму контролі Куп’янська.

“Міністерство оборони Росії продовжувало публікувати відеоматеріали та заяви 27 і 28 грудня, що підтверджують офіційні заяви Росії про просування в напрямку Куп’янська, ймовірно, в рамках своїх зусиль приховувати недавні невдачі Росії в цьому районі на тлі широкої критики, що триває.” Російський військовий блогер 28 грудня заявив, що Куп’янськ був “больовою точкою” для російських військ минулого тижня приблизно з 21 по 28 грудня, зазначивши, що російське військове командування продовжувало робити великі превентивні заяви про просування Росії в Куп’янську в інформаційних та психологічних цілях, які згодом виявилися хибними”, – зазначили аналітики.

За їхніми даними, минулої доби російська армія в Харківській області жодних успіхів не досягла: просування немає ні на півночі, ні на Куп’янському, ні на Борівському напрямках.

Автор: Оксана Горун
