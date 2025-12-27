“У СОУ є два-три місяці” – Коваленко про плани РФ наступати на Харківщині 📹
Воєнно-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко оцінив ймовірні плани російських окупантів на 2026 рік. Після провалу в Куп’янську Харківській області спокою все одно не дадуть, вважає він.
“Протягом року, я вважаю, що російські окупаційні війська все ж таки повернуться до планів відкрити Великобурлуцький напрямок, – заявив Коваленко 27 грудня у відеоогляді на Oboz.ua. – Звісно, що в районі Куп’янська вони провалилися. Але вони будуть намагатися діяти через Вовчанськ в напрямку на Білий Колодязь, з кордону з Російською Федерацією – саме по межі кордону, й тиснути на Великий Бурлук. А також спробують формувати Дворічанський плацдарм таким, яким він повинен бути для того, щоб почати там розміщувати ударне угруповання, яке б становило серйозну загрозу для нашого Куп’янського гарнізону. Станом на зараз можна говорити про те, що Куп’янськ росіяни повністю провалили”.
Відео: Oboz.ua
При цьому, на думку Коваленка, невдала спроба захопити Куп’янськ відстрочила реалізацію інших задумів ЗС РФ на Харківщині та дала Силам оборони “фору”.
Читайте також: “Крижа, що волає” — ISW про ситуацію в Куп’янську та її значення для Донбасу
“Два-три місяці – приблизно стільки в нас є часу для того, щоб зірвати чергові російські наступальні плани 6-ї Загальновійськової армії, групи військ “Запад”, групи військ “Бєлгород” і так далі саме на цьому плацдармі. Але протягом 2026 року росіяни будуть намагатися розширити зону контролю на Харківщині та відповідним чином тиснути на Великий Бурлук”, – спрогнозував оглядач.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, великий бурлук, коваленко, куп'янск, купянское направление, наступ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“У СОУ є два-три місяці” – Коваленко про плани РФ наступати на Харківщині 📹», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2025 в 21:15;