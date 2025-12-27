«У СОУ есть два-три месяца» — Коваленко о планах РФ наступать на Харьковщине📹

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко оценил вероятные планы российских оккупантов на 2026 год. После провала в Купянске Харьковскую область в покое все равно не оставят, считает он.

«В течение года, я считаю, что российские оккупационные войска все же вернутся к планам открыть Великобурлукское направление, — заявил Коваленко 27 декабря в видеообзоре на Oboz.ua. — Конечно, в районе Купянска они провалились. Но они будут пытаться действовать через Волчанск в направлении Белого Колодца, с границы с Российской Федерацией — именно по границе, и давить на Великий Бурлук. А также попытаются формировать Двуречанский плацдарм таким, каким он должен быть для того, чтобы начать там размещать ударную группировку, которая представляла бы серьезную угрозу для нашего купянского гарнизона. На сегодня можно говорить о том, что Купянск россияне полностью провалили».

Видео: Oboz.ua

При этом, по мнению Коваленко, неудачная попытка захватить Купянск отсрочила исполнение других планов ВС РФ на Харьковщине и дала Силам обороны «фору».

«Два-три месяца – примерно столько у нас есть времени для того, чтобы сорвать очередные российские наступательные планы 6-й Общевойсковой армии, группы войск «Запад», группы войск «Белгород» и так далее именно на этом плацдарме. Но в течение 2026 года россияне будут пытаться расширить зону контроля в Харьковской области и соответствующим образом давить на Великий Бурлук», — спрогнозировал обозреватель.