«Вопиющая ложь» — ISW про ситуацию в Купянске и ее значение для Донбасса

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проанализировал многочисленные признания российских «Z-блогеров» об успехах Сил обороны в Купянске. А также — сопоставил реальность с враньем российского командования.

«Когнитивная война Кремля направлена ​​на то, чтобы повлиять на текущие переговоры»

«Масштаб жалоб российских военных блогеров на Купянск, в том числе от тех, кого Кремль в значительной степени подкупил в последние годы, демонстрирует масштаб и вопиющую ложь российского военного командования о Купянске», — заявили аналитики.

Они напомнили: российский диктатор Путин неоднократно встречался с военными в течение ноября-декабря 2025 года и обсуждал с ними захват Купянска.

«9 декабря Путин наградил командующего Западным объединением сил генерал-полковника Сергея Кузовлева званием Героя России, вероятно, за командование операцией по захвату Купянска. Начальник Генерального штаба армии России генерал Валерий Герасимов в октябре 2025 года заявил, что российские войска окружили 18 украинских батальонов в Купянске. Эти публичные зрелища были частью более широких усилий Кремля по представлению заявленных успехов России как якобы доказательства неизбежности российской победы на Украине. Эта когнитивная война Кремля направлена ​​на то, чтобы повлиять на текущие переговоры, подтолкнув Украину и Запад к уступкам требованиям России, утверждая, что российские войска находятся на грани прорыва, а украинские — на грани краха», — отмечают в ISW.

При этом аналитики ссылаются не только на свои наблюдения, но и на признания российских так называемых «военкоров», которые пишут о медийных нарративах, связанных с Купянском, именно на фоне якобы мирных переговоров.

Силы обороны добились успеха во всех районах города

«Украинские войска продолжают добиваться тактических успехов в Купянске, и российские военные блогеры все чаще признают успехи Украины. Опубликованные 24 декабря видео с геолокацией показывают, как российские войска наносят удары по украинским силам в центре Купянска, что указывает на недавнее продвижение украинских войск в этом районе. Российские военные блогеры подтвердили, что украинские войска продвинулись в центральных, западных, северо-западных и южных районах Купянска, а один из военных блогеров заявил, что российские войска не занимают позиции в центре Купянска», — отметили в Институте изучения войны.

Также российские источники уже признают, что Силы обороны продвинулись в районе Западного и удерживают позиции к востоку от Голубовки на севере от Купянска. Отдельные источники соглашаются, что армия РФ потеряла контроль над Кондрашовкой, Радьковкой и Мировым, о чем украинские аналитики и официальные каналы военных бригад сообщали еще две недели назад.

«Российский военный блогер заявил, что недавние наступления украинских войск в восточном Купянске сделали положение российских войск на западном (правом) берегу реки Оскол «безнадежным», поскольку это был последний район, через который российские войска могли снабжать подразделения на правом берегу. Военный блогер сообщил, что поэтому российским войскам пришлось немедленно оставить значительную часть своих позиций на правом берегу», — пишет ISW.

Российские блогеры признают, что про Купянск врали с лета 2025 года

Параллельно с признанием реальности на поле боя российские «Z-блогеры» признают и масштабны вранья своего политического и военного руководства.

«Российский военный блогер заявил, что проблемы России с ложными сообщениями о Купянске накапливаются с лета 2025 года, когда Министерство обороны России заявило, что российские войска частично окружили Купянск и захватили ряд населенных пунктов на западе. Военный блогер заявил, что российские войска так и не установили прочный и устойчивый контроль над Радьковкой, Мировым и Соболевкой (всеми городами к северо-западу и западу от Купянска), и что украинские силы смогли использовать эти слабые места. Военный блогер добавил, что российские войска контролировали лишь чуть более половины Купянска, когда Министерство обороны России объявило о захвате города в конце ноября 2025 года. Российский военный блогер, активно участвующий в сборах, распространил видеозапись, на которой российский солдат комментирует ситуацию в Купянске, заявляя, что нельзя сдавать то, что не было полностью захвачено», — описали творящееся в медиасреде российских «военкоров» аналитики.

Некоторые лояльные к Кремлю источники, впрочем, еще стараются прикрыть откровенный провал заявлениями о том, что контрнаступательные операции противника — это норма на войне, пытаются преуменьшать успехи Сил обороны Украины и всячески успокаивать читателей. Впрочем, таких «голосов» все меньше.

Ложь про Купянск много говорит о ситуации на фронте в целом

В целом в ISW пришли к выводу, что ложь РФ про Купянск, на самом деле, говорит не только о Купянске.

«Ситуация в Купянске подчеркивает, что заявления Кремля о том, что российские войска могут быстро захватить всю Донецкую область, не соответствуют действительности. Заявленные Путиным и российскими военачальниками успехи не только намеренно преувеличиваются в информационных целях, но и российские военные руководители регулярно получают ложные сообщения с мест о боевых успехах — как давно отмечают российские военные блогеры. Оценки заявлений Кремля о быстром темпе или относительной легкости будущих российских наступлений должны учитывать распространенность культуры лжи как внутри армии, так и за ее пределами в публичных заявлениях. ISW продолжает оценивать, что российским войскам потребуется как минимум еще два-три года, чтобы захватить оставшуюся часть контролируемой Украиной Донецкой области», — подытожили в Институте изучения войны.