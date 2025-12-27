“Кричуща брехня” – ISW про ситуацію в Куп’янську та її значення для Донбасу

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні проаналізував численні зізнання російських “зет-блогерів” про успіхи Сил оборони в Куп’янську. А також – зіставив реальність із брехнею російського командування.

“Когнітивна війна Кремля спрямована на те, щоб вплинути на поточні переговори”

“Масштаби скарг російських воєнних блогерів на Куп’янськ, зокрема від тих, кого Кремль значною мірою підкупив в останні роки, демонструють масштаби та кричущу брехню російського військового командування щодо Куп’янська“, – заявили аналітики.

Вони нагадали: російський диктатор Путін неодноразово зустрічався з військовими протягом листопада-грудня 2025 року та обговорював із ними захоплення Куп’янська.

“Путін 9 грудня нагородив командувача Західного угруповання військ генерал-полковника Сергія Кузовлєва званням Героя Росії, ймовірно, за командування операцією із захоплення Куп’янська. Начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов заявив у жовтні 2025 року, що російські війська оточили 18 українських батальйонів у Куп’янську. Ці публічні видовища були частиною ширших зусиль Кремля, спрямованих на представлення заяв про російські досягнення як нібито доказів неминучості перемоги Росії в Україні. Ці зусилля Кремля щодо когнітивної війни мають на меті вплинути на поточні переговори, підштовхнувши Україну та Захід до поступки вимогам Росії, стверджуючи, що російські війська знаходяться на межі прориву, тоді як українські війська – на межі краху”, – відзначають в ISW.

При цьому аналітики посилаються не лише на свої спостереження, а й на зізнання російських так званих “військкорів”, які пишуть про медійні наративи, пов’язані з Куп’янськом, саме на тлі нібито мирних переговорів.

<br />

Сили оборони досягли успіху в усіх районах міста.

“Українські війська продовжують досягати тактичних успіхів у Куп’янську, а російські воєнні блогери все частіше визнають успіхи України. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 грудня, показують, що російські війська завдають ударів по українських військах у центрі Куп’янська, що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі. Російські воєнні блогери визнали, що українські війська просунулися в центрі, на заході, північному заході та півдні Куп’янська, а один воєнний блогер заявив, що російські війська не утримують більше позиції в центрі Куп’янська”, — зазначили в Інституті вивчення війни.

Також російські джерела вже визнають, що Сили оборони просунулися в районі Западного та утримують позиції на схід від Голубівки на північ від Куп’янська. Окремі джерела погоджуються, що армія РФ втратила контроль над Кіндрашівкою, Радьківкою та Мировим, про що українські аналітики та офіційні канали військових бригад повідомляли ще два тижні тому.

“Російський воєнний блогер заявив, що нещодавні українські просування у східному Куп’янську зробили ситуацію для російських військ на західному (правому) березі річки Оскіл “безнадійною”, оскільки це була остання ділянка, через яку російські війська могли постачати підрозділи на правому березі. Воєнний блогер повідомив, що тому російські війська були змушені негайно залишити значну частину своїх позицій на правому березі”, – пише ISW.

Російські блогери визнають, що про Куп’янськ брехали з літа 2025 року

Паралельно з визнанням реальності на полі бою російські “зет-блогери” визнають і масштабні брехні свого політичного та військового керівництва.

“Російський воєнний блогер заявив, що проблеми Росії з неправдивими повідомленнями про Куп’янськ накопичуються з літа 2025 року, коли Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська напівоточили Куп’янськ та захопили низку населених пунктів на заході. Воєнний блогер заявив, що російські війська так і не встановили міцного та сталого контролю над Радьківкою, Мировим і Соболівкою (усі на північний захід та захід від Куп’янська), і що українські війська змогли використати ці слабкі місця. Воєнний блогер додав, що російські війська контролювали лише трохи більш як половину Куп’янська, коли Міністерство оборони Росії оголосило про захоплення міста наприкінці листопада 2025 року. Російський воєнний блогер, який активно займається зборами, поширив відеозапис, на якому російський солдат коментує Куп’янськ, заявляючи, що не можна здати те, що ти не захопив повністю”, — описали аналітики те, що твориться в медіасередовищі російських “військкорів”.

Деякі лояльні до Кремля джерела, втім, ще намагаються прикрити відвертий провал заявами про те, що контрнаступальні операції противника – це норма на війні, намагаються применшувати успіхи Сил оборони України та заспокоювати читачів. Втім, таких “голосів” дедалі менше.

Брехня про Куп’янськ багато говорить про ситуацію на фронті в цілому

Загалом в ISW дійшли висновку, що брехня РФ про Куп’янськ насправді говорить не лише про Куп’янськ.

“Ситуація в Куп’янську показує, як твердження Кремля про те, що російські війська можуть швидко захопити всю Донецьку область, не відповідають дійсності. Заявлені Путіним та російськими військовими командирами наступи не лише навмисно перебільшені для інформаційного ефекту, але й російські військові лідери регулярно отримують неправдиві повідомлення з місця подій про успіхи на полі бою, як давно зазначають російські воєнні блогери. Оцінки заяв Кремля про швидкі темпи або відносну легкість майбутніх російських наступів повинні враховувати поширеність культури брехні як усередині військових, так і зовні – в публічних заявах. ISW продовжує оцінювати, що російським військам знадобиться щонайменше ще два-три роки, щоб захопити решту Донецької області, контрольованої Україною”, – підсумували в Інституті вивчення війни.