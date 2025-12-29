Десять атак за добу було на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Генштаб у зведенні на 08:00 29 грудня поінформував, що боїв на півночі області більше ніж на Куп’янському напрямку.
“На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки”, – відзначили в ГШ.
Загалом на фронті в Україні було 208 боїв. 14 із них – на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку.
“За минулу добу артилерія Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки”, – поінформували захисники України.
Генштаб поновив дані про втрати ворога.
