Десять атак за добу було на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 08:14   29.12.2025
Оксана Горун
Десять атак за добу було на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб у зведенні на 08:00 29 грудня поінформував, що боїв на півночі області більше ніж на Куп’янському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки”, – відзначили в ГШ.

Загалом на фронті в Україні було 208 боїв. 14 із них – на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку.

“За минулу добу артилерія Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки”, – поінформували захисники України.

Читайте також: ISW не бачить хороших темпів просування РФ на Харківщині, заявлених Путіним

Генштаб поновив дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
29.12.2025, 08:14
