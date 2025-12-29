Live

Терехов привел статистику тяжелой недели Харькова

Происшествия 13:55   29.12.2025
Оксана Горун
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что за минувшие семь дней по городу прилетел КАБ, снаряд из РСЗО «Торнадо-С» и две «Молнии».

«Прошедшая неделя была тяжелой для города, — констатировал мэр. — Враг четыре раза атаковал нас разными типами вооружения, нанеся значительные разрушения. Под ударами оказались Шевченковский и Слободской районы. Россияне цинично целились по критической инфраструктуре, в том числе повредили насосную станцию. Но самым страшным был удар по оживленной магистрали. КАБ упал прямо на проезжую часть в час пик, когда там двигался поток гражданских машин. К сожалению, погибли два человека. Девять получили ранения, среди пострадавших — один ребенок».

Терехов проинформировал, что из-за «прилета» на Клочковской в ближайших домах вылетело более 300 окон. Сейчас все первоочередные восстановительные работы уже выполнили.

«Дорожное покрытие на участке, куда попала авиабомба, восстановлено. Движение трамваев на этом отрезке магистрали – тоже», — отметил мэр Харькова.

Он также привел статистику, касающуюся работы системы дифференцированной тревоги. За неделю харьковчанам сэкономили 40 часов: именно на столько меньше длились тревоги в городе, чем в области. В целом же в укрытиях харьковчанам необходимо было провести 46 часов за 7 дней.

Напомним, на минувшей неделе российская армия била по энергетической инфраструктуре в Харькове и ближайшем пригороде. В том числе «прилетело» по одной из ключевых ТЭЦ. Из-за этого в городе возникли перебои с отоплением и электричеством.

