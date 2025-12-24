Харьков мерзнет: «прилетело» по ключевой ТЭЦ — итоги 24 декабря
В первый день морозов РФ разбила ТЭЦ, отапливающую Харьков. В полиции опровергли участие чиновника МВД в смертельной аварии в Харькове. Виновника ДТП, произошедшего в Лозовой, экстрадировали из Германии. Рождество в Харькове празднуют несмотря ни на что. МГ «Объектив» напоминает главные новости 24 декабря.
Россияне дважды за сутки обстреливали один из ключевых объектов энергетики, питающий и отапливающий Харьков
Серии взрывов слышали около 6:00 и после 10:00. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о скоростных целях в направлении поселков Песочин и Подворки. Облпрокуратура установила: рано утром враг осуществил обстрел из РСЗО «Торнадо-С». Этот удар обошелся без пострадавших. Но повторная атака привела к трагедии. Погиб 51-летний сотрудник транспортного предприятия, расположенного рядом с ТЭЦ. Еще четверо человек там пострадали. Также ранены девять сотрудников энергообъекта. В результате удара в Харькове существенно упало напряжение, сообщил мэр Игорь Терехов. Это отразилось на теплоснабжении. В Харьковских тепловых сетях отметили: части потребителей в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах снизили температуру теплоносителя и отключили горячую воду. Это необходимо, чтобы обеспечить циркуляцию воды в системе и предотвратить ее размораживание. Харьковоблэнерго задействовало аварийные отключения электричества в регионе. «Прилеты» повлияли на работу городского транспорта. На некоторое время останавливалось движение поездов в метро. Была затруднена работа электротранспорта на Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горе. Терехов пояснил: там, где это было технически возможно, город перешел в режим «энергоострова».
Участие чиновника МВД в смертельном ДТП в Харькове опровергли в областном управлении Нацполиции
Речь об аварии, произошедшей на Полтавском Шляхе поздно вечером 18 декабря. Тогда Toyota Hilux сбила насмерть сразу двух пешеходов: женщину 38 лет и мужчину. Они переходили дорогу в не отведенном для этого месте и погибли. Отдел коммуникации ГУНП опубликовал опровержение в ответ на информацию, которую распространяли некоторые Telegram-каналы. В пабликах ссылались на сообщение родственницы погибших о том, что со стороны водителя с их семьей никто не вышел на связь. Автомобиль якобы был с киевскими номерами, а управлял им чиновник МВД. В Нацполиции подчеркнули: мужчина 39 лет, который был за рулем в момент ДТП, не является сотрудником правоохранительных органов.
Из Германии в тюрьму в Украину доставили виновника другого смертельного ДТП
Оно произошло в Лозовском районе Харьковской области еще в июле 2020 года. Водитель автомобиля «МАН» совершил опасный манёвр и сбил мотоциклиста на Honda. Тот погиб. Суд заочно вынес виновнику приговор – шесть лет за решеткой. Его нашли за границей и экстрадировали.
Рождество в Харькове отмечают несмотря на все невзгоды
Праздничные мероприятия провели для учеников разных районов города – в безопасных локациях. Полиция сообщила, что праздничные богослужения состоятся в 28 храмах города и области. Прогнозируют участие в них около полутора тысяч верующих. Время комендантского часа на Рождество и Новый год останется неизменным.
