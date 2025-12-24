Live

В некоторых районах Харькова нет горячей воды, отопление «прикрутили»

Общество 15:10   24.12.2025
Виктория Яковенко
В некоторых районах Харькова нет горячей воды, отопление «прикрутили» Фото: Харьковский горсовет

Из-за обстрелов в Харькове ограничена подача тепла и горячей воды, сообщили в пресс-службе горсовета.

«В результате ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре в Харькове существенно уменьшилась мощность одного из объектов теплоснабжения города», — рассказали в мэрии.

Сейчас продолжаются работы по определению степени повреждений оборудования и дальнейших шагов по его восстановлению.

«В связи с этим вынуждено прекращена поставка горячей воды части потребителей в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах. Там, где это технически возможно, специалисты переключаются на автономные источники теплоснабжения. Также для жителей указанных районов снижена температура теплоносителя», — добавили в горсовете.

Там объяснили: это необходимо для обеспечения циркуляции воды в системе и предотвращения размораживания сетей.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:20. С паузами они звучали до около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщал, что «прилетов» в Харькове не было – оккупанты били по пригороду. В городе останавливалось метро. После серии взрывов в АО «Харьковоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии. Позже Терехов уточнил, что враг нанес серию ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. В результате атаки в Харькове существенно упало напряжение, что сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. Известно, что погиб один человек – 51-летний мужчина. Еще 13 пострадали, их госпитализировали. В Харьковской областной прокуратуре добавили, что ТЭЦ атаковал враг дважды в день.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове сегодня были слышны взрывы: останавливалось метро (дополняется)
В Харькове сегодня были слышны взрывы: останавливалось метро (дополняется)
24.12.2025, 11:05
Терехов сообщает об ударе по ТЭЦ в пригороде: погибший, что с транспортом 📹
Терехов сообщает об ударе по ТЭЦ в пригороде: погибший, что с транспортом 📹
24.12.2025, 12:43
Новости Харькова — главное 24 декабря: РФ ударила по ТЭЦ — погибший, раненые
Новости Харькова — главное 24 декабря: РФ ударила по ТЭЦ — погибший, раненые
24.12.2025, 15:13
После обстрелов в Харькове и области начались аварийные отключения света
После обстрелов в Харькове и области начались аварийные отключения света
24.12.2025, 11:25
Антидроновые сетки на окружной Харькова: Синегубов про приоритеты (видео)
Антидроновые сетки на окружной Харькова: Синегубов про приоритеты (видео)
23.12.2025, 16:59
Угрожали жителям Харьковщины: приговор трем оккупантам
Угрожали жителям Харьковщины: приговор трем оккупантам
24.12.2025, 15:30

Новости по теме:

17.04.2025
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
27.03.2024
Харькову катастрофически не хватает электрической мощности — обращение ХТС
21.02.2024
Какими будут тарифы на тепло и горячую воду, установили в Харькове
11.12.2023
В Харькове жильцам разбитой квартиры приходят счета за горячую воду и тепло
01.12.2023
Авария на сетях в Харькове: без отопления и горячей воды — 208 домов (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В некоторых районах Харькова нет горячей воды, отопление «прикрутили»», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2025 в 15:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов в Харькове ограничена подача тепла и горячей воды, сообщили в пресс-службе горсовета.".