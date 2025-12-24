В некоторых районах Харькова нет горячей воды, отопление «прикрутили»
Из-за обстрелов в Харькове ограничена подача тепла и горячей воды, сообщили в пресс-службе горсовета.
«В результате ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре в Харькове существенно уменьшилась мощность одного из объектов теплоснабжения города», — рассказали в мэрии.
Сейчас продолжаются работы по определению степени повреждений оборудования и дальнейших шагов по его восстановлению.
«В связи с этим вынуждено прекращена поставка горячей воды части потребителей в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах. Там, где это технически возможно, специалисты переключаются на автономные источники теплоснабжения. Также для жителей указанных районов снижена температура теплоносителя», — добавили в горсовете.
Там объяснили: это необходимо для обеспечения циркуляции воды в системе и предотвращения размораживания сетей.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:20. С паузами они звучали до около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщал, что «прилетов» в Харькове не было – оккупанты били по пригороду. В городе останавливалось метро. После серии взрывов в АО «Харьковоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии. Позже Терехов уточнил, что враг нанес серию ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. В результате атаки в Харькове существенно упало напряжение, что сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. Известно, что погиб один человек – 51-летний мужчина. Еще 13 пострадали, их госпитализировали. В Харьковской областной прокуратуре добавили, что ТЭЦ атаковал враг дважды в день.
Категории: Общество, Харьков; Теги: горячая вода, новости Харькова, опалення, отопление;
Дата публикации материала: 24 декабря 2025 в 15:10;