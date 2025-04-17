В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым

Сразу после завершения отопительного сезона в Харькове начали подготовку к следующему: стартуют работы на магистральных сетях.

«В связи с большим объемом работ, которые необходимо выполнить в ходе ремонтной кампании, на трех филиалах КП «ХТС» с 15.04.2025 года начата подготовка к отопительному сезону основных магистральных сетей. Первая очередь — магистраль на Салтовском филиале, магистраль на Киевском филиале, магистраль на Слободском филиале», — проинформировала пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети».

Тепловики сообщили, что в связи с работами на магистралях с 15 апреля по 16 мая прекратят горячее водоснабжение в 49 домах Киевского и 202 — Салтовского районов. В Слободском районе горячее водоснабжение прекратят в десяти домах с 15 апреля по 14 июня.

«В случае выполнения работ с опережением графика услуга будет возобновлена ​​ранее», — пообещали в КП «ХТС».