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В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым

Общество 09:08   17.04.2025
Оксана Горун
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым

Сразу после завершения отопительного сезона в Харькове начали подготовку к следующему: стартуют работы на магистральных сетях.

«В связи с большим объемом работ, которые необходимо выполнить в ходе ремонтной кампании, на трех филиалах КП «ХТС» с 15.04.2025 года начата подготовка к отопительному сезону основных магистральных сетей. Первая очередь — магистраль на Салтовском филиале, магистраль на Киевском филиале, магистраль на Слободском филиале», — проинформировала пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети».

Тепловики сообщили, что в связи с работами на магистралях с 15 апреля по 16 мая прекратят горячее водоснабжение в 49 домах Киевского и 202 — Салтовского районов. В Слободском районе горячее водоснабжение прекратят в десяти домах с 15 апреля по 14 июня.

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«В случае выполнения работ с опережением графика услуга будет возобновлена ​​ранее», — пообещали в КП «ХТС».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 09:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу после завершения отопительного сезона в Харькове начали подготовку к следующему: стартуют работы на магистральных сетях".