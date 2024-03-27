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Харькову катастрофически не хватает электрической мощности — обращение ХТС

Общество 10:16   27.03.2024
Оксана Горун
Харькову катастрофически не хватает электрической мощности — обращение ХТС Фото: КП «ХТС»

КП «Харьковские тепловые сети» обратилось к жителям города — о том, как каждый может помочь Харькову пережить энергетический кризис после ракетного удара РФ.

«Уважаемые жители Харькова! Проверьте краны горячей воды и минимизируйте электрические бойлеры. Городу катастрофически не хватает электрической мощности. КП «Харьковские тепловые сети» сделали все возможное, чтобы максимально быстро восстановить услугу из горячей воды. В большинстве домов города она есть. Просто проверьте краны и используйте централизованную услугу», — обратилась пресс-служба КП «ХТС».

Тепловики сообщили, что до конца суток планируют подключить к горячей воде дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов.

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«Не оставляйте других горожан без света. Очень надеемся на ваше понимание!» — подчеркнули тепловики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 10:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» обратилось к жителям города — о том, как каждый может помочь Харькову пережить энергетический кризис после ракетного удара РФ".