Света нет от 4 до 6 часов в сутки в разных районах Харькова – Терехов (видео)
Из-за дефицита электроэнергии после массированных обстрелов россиян в разных районах Харькова свет отсутствует от четырех до шести часов в сутки, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире Радио Свобода.
«Есть дефицит электроэнергии. «Харьковоблэнерго» вместе с «Укрэнерго» вынуждены сегодня сделать график отключений для определенных районов города Харькова. Практически все дома в Харькове подпадают под графики отключения, потому что есть дефицит электроэнергии. Свет отсутствует от четырех до шести часов в сутки – в разных районах по-разному. К сожалению, да, потому что питание идет из разных источников. Именно поэтому нельзя сказать, что все харьковчане будут подпадать под шести- или четырехчасовое отключение света, потому что разные источники заживляют город Харьков», – сказал мэр.
Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, в городе сегодня досрочно завершили отопительный сезон, отметил Терехов. Такой шаг позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан.
«Это очень важно. Завершили отопительный сезон, потому что сегодня в Харькове не хватает напряжения. Поэтому мы были вынуждены это сделать. И хочу сказать, что погода сегодня благоприятна», – заявил Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, опалення, отопление, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 21:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за дефицита электроэнергии после массированных обстрелов россиян в разных районах Харькова свет отсутствует от четырех до шести часов в сутки, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире Радио Свобода.".