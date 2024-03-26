Света нет от 4 до 6 часов в сутки в разных районах Харькова – Терехов (видео)

Из-за дефицита электроэнергии после массированных обстрелов россиян в разных районах Харькова свет отсутствует от четырех до шести часов в сутки, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире Радио Свобода.

«Есть дефицит электроэнергии. «Харьковоблэнерго» вместе с «Укрэнерго» вынуждены сегодня сделать график отключений для определенных районов города Харькова. Практически все дома в Харькове подпадают под графики отключения, потому что есть дефицит электроэнергии. Свет отсутствует от четырех до шести часов в сутки – в разных районах по-разному. К сожалению, да, потому что питание идет из разных источников. Именно поэтому нельзя сказать, что все харьковчане будут подпадать под шести- или четырехчасовое отключение света, потому что разные источники заживляют город Харьков», – сказал мэр.

Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, в городе сегодня досрочно завершили отопительный сезон, отметил Терехов. Такой шаг позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан.

«Это очень важно. Завершили отопительный сезон, потому что сегодня в Харькове не хватает напряжения. Поэтому мы были вынуждены это сделать. И хочу сказать, что погода сегодня благоприятна», – заявил Терехов.