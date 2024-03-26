У різних районах Харкова світла немає від 4 до 6 годин на добу – Терехов
Через дефіцит електроенергії після масованих обстрілів росіян у різних районах Харкова світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу, заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі Радіо Свобода.
«Є дефіцит електроенергії. «Харковобленерго» разом із «Укренерго» вимушено сьогодні зробити графік відключень для певних районів міста Харкова. Практично всі будинки у Харкові підпадають під графіки відключення, тому що є дефіцит електроенергії. Світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу – у різних районах по-різному. На жаль, так, бо живлення йде з різних джерел. Саме тому не можна сказати, що всі харків’яни будуть підпадати під шести- чи чотиригодинне відключення світла, бо різні джерела заживлюють місто Харків», – сказав міський голова.
Аби зменшити навантаження на енергосистему, у місті відсьогодні достроково завершили опалювальний сезон, зазначив Терехов. Такий крок дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів і дати гарячу воду в будинки харків’ян.
«Це дуже важливо. Завершили опалювальний сезон, бо сьогодні у Харкові не вистачає напруги. Тому ми вимушені були це зробити. І хочу сказати, що погода сьогодні сприятлива», – заявив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, електроенергія, опалення, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 21:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через дефіцит електроенергії після масованих обстрілів росіян у різних районах Харкова світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу, заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі Радіо Свобода.".