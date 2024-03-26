Терехов пояснив, чому в Харкові можуть вимикати світло не за графіком

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про оперативну ситуацію у місті зі світлом.

«Сьогодні є можливість підключити всіх людей до сталого постачання електроенергії. Тому обленерго ввело графіки відключення і робить все можливе, щоб якнайбільше був термін, щоб у людей була електрика. Ці графіки не залежать від міста, від обленерго, бо ми сьогодні зовсім по іншій схемі працюємо, і заживлення зовсім по іншій схемі. Тому «Харківобленерго» працює над тим, щоб працювати за графіками, які вони опублікували, але є певні труднощі, є певні неточності. Хочу харків’ян попросити, щоб вони з розумінням відносились до цього», – зазначив мер.

Він також розповів, що сьогодні у місті завершився опалювальний сезон. При цьому, гарячу воду у будинки харків’ян подають.