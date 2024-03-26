Терехов пояснив, чому в Харкові можуть вимикати світло не за графіком
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про оперативну ситуацію у місті зі світлом.
«Сьогодні є можливість підключити всіх людей до сталого постачання електроенергії. Тому обленерго ввело графіки відключення і робить все можливе, щоб якнайбільше був термін, щоб у людей була електрика. Ці графіки не залежать від міста, від обленерго, бо ми сьогодні зовсім по іншій схемі працюємо, і заживлення зовсім по іншій схемі. Тому «Харківобленерго» працює над тим, щоб працювати за графіками, які вони опублікували, але є певні труднощі, є певні неточності. Хочу харків’ян попросити, щоб вони з розумінням відносились до цього», – зазначив мер.
Він також розповів, що сьогодні у місті завершився опалювальний сезон. При цьому, гарячу воду у будинки харків’ян подають.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, графики, облэнерго, світло, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 15:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про оперативну ситуацію у місті зі світлом.".