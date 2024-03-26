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Терехов объяснил, почему в Харькове могут выключать свет не по графику

Общество 15:03   26.03.2024
Виктория Яковенко
Терехов объяснил, почему в Харькове могут выключать свет не по графику

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об оперативной ситуации в городе со светом.

«Сегодня есть возможность подключить всех людей к устойчивым поставкам электроэнергии. Поэтому облэнерго ввело графики отключения и делает все возможное, чтобы больше был срок, чтобы у людей было электричество. Эти графики не зависят от города, от облэнерго, потому что мы сегодня совсем по другой схеме работаем, и запитаны совсем по другой схеме. Поэтому «Харьковоблэнерго» работает над тем, чтобы работать по опубликованным ими графикам, но есть определенные трудности, есть определенные неточности. Хочу харьковчан попросить, чтобы они с пониманием относились к этому», — отметил мэр.

Он также рассказал, что сегодня в городе завершился отопительный сезон. При этом, горячую воду в дома харьковчан подают.

Читайте также: Графики отключений света действуют в Харькове для 200 тыс. абонентов

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 15:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об оперативной ситуации в городе со светом.".