Терехов объяснил, почему в Харькове могут выключать свет не по графику

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об оперативной ситуации в городе со светом.

«Сегодня есть возможность подключить всех людей к устойчивым поставкам электроэнергии. Поэтому облэнерго ввело графики отключения и делает все возможное, чтобы больше был срок, чтобы у людей было электричество. Эти графики не зависят от города, от облэнерго, потому что мы сегодня совсем по другой схеме работаем, и запитаны совсем по другой схеме. Поэтому «Харьковоблэнерго» работает над тем, чтобы работать по опубликованным ими графикам, но есть определенные трудности, есть определенные неточности. Хочу харьковчан попросить, чтобы они с пониманием относились к этому», — отметил мэр.

Он также рассказал, что сегодня в городе завершился отопительный сезон. При этом, горячую воду в дома харьковчан подают.