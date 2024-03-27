Харкову катастрофічно не вистачає електричної потужності – звернення ХТМ
КП “Харківські теплові мережі” звернулося до мешканців міста – про те, як кожен може допомогти Харкову пережити енергетичну кризу після ракетного удару РФ.
“Шановні мешканці Харкова! Перевірте крани гарячої води і мінімізуйте користування електричними бойлерами. Місту катастрофічно не вистачає електричної потужності. Натомість КП “Харківські теплові мережі” зробили усе можливе, щоб максимально швидко відновити послугу з гарячої води. У більшості будинків міста вона є. Просто перевірте крани та користуйтеся централізованою послугою”, – звернулася пресслужба КП “ХТМ”.
Тепловики повідомили, що до кінця доби планують під’єднати до гарячої води будинки Холодногірського, Новобаварського, Шевченківського та Київського районів.
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“Не залишайте інших городян без світла. Дуже сподіваємося на ваше розуміння!” – наголосили тепловики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: горячая вода, електрика, КП "ХТС", новини Харкова, обращение, Харьковские теплосети;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківські теплові мережі” звернулося до мешканців міста – про те, як кожен може допомогти Харкову пережити енергетичну кризу після ракетного удару РФ".