Харкову катастрофічно не вистачає електричної потужності – звернення ХТМ

КП “Харківські теплові мережі” звернулося до мешканців міста – про те, як кожен може допомогти Харкову пережити енергетичну кризу після ракетного удару РФ.

“Шановні мешканці Харкова! Перевірте крани гарячої води і мінімізуйте користування електричними бойлерами. Місту катастрофічно не вистачає електричної потужності. Натомість КП “Харківські теплові мережі” зробили усе можливе, щоб максимально швидко відновити послугу з гарячої води. У більшості будинків міста вона є. Просто перевірте крани та користуйтеся централізованою послугою”, – звернулася пресслужба КП “ХТМ”.

Тепловики повідомили, що до кінця доби планують під’єднати до гарячої води будинки Холодногірського, Новобаварського, Шевченківського та Київського районів.

“Не залишайте інших городян без світла. Дуже сподіваємося на ваше розуміння!” – наголосили тепловики.