Какими будут тарифы на тепло и горячую воду, установили в Харькове
Тарифы КП «Харьковские тепловые сети» на тепло и горячую воду приняли 21 февраля на заседании исполкома Харьковского горсовета, сообщили в мэрии.
Вместе с тем КП «ХТМ» будут использовать тарифы для харьковчан, пока сохраняется действие военного положения в Украине и спустя шесть месяцев после того, как военное положение закончится, на уровне тарифов, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Мораторий на повышение тарифов действует в соответствии с положениями Закона Украины «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления их функционирования».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: военное положение, горячая вода, КП "Харьковские тепловые сети", КП "ХТС", тариф, тепло, Харьков, харьковчане, цена;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 15:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тарифы КП «Харьковские тепловые сети» на тепло и горячую воду приняли 21 февраля на заседании исполкома Харьковского горсовета, сообщили в мэрии. ".