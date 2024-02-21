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Какими будут тарифы на тепло и горячую воду, установили в Харькове

Общество 15:17   21.02.2024
Оксана Якушко
Какими будут тарифы на тепло и горячую воду, установили в Харькове

Тарифы КП «Харьковские тепловые сети» на тепло и горячую воду приняли 21 февраля на заседании исполкома Харьковского горсовета, сообщили в мэрии. 

Вместе с тем КП «ХТМ» будут использовать тарифы для харьковчан, пока сохраняется действие военного положения в Украине и спустя шесть месяцев после того, как военное положение закончится, на уровне тарифов, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Мораторий на повышение тарифов действует в соответствии с положениями Закона Украины «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления их функционирования».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тарифы КП «Харьковские тепловые сети» на тепло и горячую воду приняли 21 февраля на заседании исполкома Харьковского горсовета, сообщили в мэрии. ".