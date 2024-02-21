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Якими будуть тарифи на тепло та гарячу воду, встановили у Харкові

Суспільство 15:17   21.02.2024
Оксана Якушко
Якими будуть тарифи на тепло та гарячу воду, встановили у Харкові

Тарифи КП «Харківські теплові мережі» на тепло та гарячу воду ухвалили 21 лютого на засіданні виконкому Харківської міськради, повідомили у мерії. 

Водночас КП «ХТМ» використовуватимуть тарифи для харків’ян, доки зберігається дія воєнного стану в Україні та за шість місяців після того, як воєнний стан закінчиться, на рівні тарифів, які застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

Мораторій на підвищення тарифів діє відповідно до положень Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тарифи КП «Харківські теплові мережі» на тепло та гарячу воду ухвалили 21 лютого на засіданні виконкому Харківської міськради, повідомили у мерії. ".