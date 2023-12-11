В Харькове жильцам разбитой квартиры приходят счета за горячую воду и тепло

«Какая горячая вода? Там труб нет» — пересказывает один из своих многочисленных диалогов с коммунальщиками Лариса — хозяйка квартира на ул. Бучмы, 28/64, в Харькове.

Ее историю и видео из квартиры, где накапливаются долги «за услуги», опубликовал у себя в facebook харьковский волонтер Артем Приходько.

«Мы остались чудом живы. Мы только уехали, и сосед нам звонит: «Лариса, горит твоя квартира». Мы через 10 минут с Новых домов были здесь. Ну а что, она уже горела. Мы вызвали пожарную, тут были обстрелы. Ну, а мы поехали. Здесь сгорели мои документы и сына документы. Мы так бегали, мне кажется, у нас такой был страх панический, что мы даже не знали, что нам делать. У меня одна-единственная была квартира, одна. Я сюда вложила душу, я только недавно сделала ремонт. Мой муж все это делал», — рассказывает Лариса.

Видео: facebook Артема Приходько

Уже два года она не может вернуться домой — на Северную Салтовку, потому что жить в уничтоженной российским обстрелом квартире невозможно. При этом женщина регулярно получает счета от коммунальщиков. Долги становятся все более «космическими». В квартире сохранились батареи, и женщине регулярно приходят счета за тепло и даже горячую воду.

«Отопление подается в мою квартиру, но проживать я в ней не могу. Я согласна с тем, что людям тоже нужно тепло. Но я ведь тоже не могу платить за то, что я не проживаю. Ну, я же человек, ведь я тоже прожила здесь», — со слезами в голосе говорит харьковчанка.

Что касается горячей воды — ситуация еще более впечатляющая: в квартире прописано шесть человек, и считают на всех.

«Я только не успела… Показываю платежку, и они как налетели на меня, — описывает Лариса эпизод общения с коммунальщиками. — Я даже не поняла, почему. Я говорю: «Девочки, какая горячая вода? Откуда? Пойдемте, посмотрите сами. Какие там трубы? Там труб нет. Там были счетчики, счетчиков нет». «Потерпите», — отвечают. Ну, я терплю, но я уже терплю второй год!»

Лариса объясняет: не может платить и за «коммуналку» в уничтоженной салтовской квартире, и за съем жилья. Долги накапливаются. Пока ей удалось добиться только незначительного перерасчета от газовщиков — они не отменили плату полностью, а незначительно уменьшили сумму.