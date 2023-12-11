В Харькове жильцам разбитой квартиры приходят счета за горячую воду и тепло
«Какая горячая вода? Там труб нет» — пересказывает один из своих многочисленных диалогов с коммунальщиками Лариса — хозяйка квартира на ул. Бучмы, 28/64, в Харькове.
Ее историю и видео из квартиры, где накапливаются долги «за услуги», опубликовал у себя в facebook харьковский волонтер Артем Приходько.
«Мы остались чудом живы. Мы только уехали, и сосед нам звонит: «Лариса, горит твоя квартира». Мы через 10 минут с Новых домов были здесь. Ну а что, она уже горела. Мы вызвали пожарную, тут были обстрелы. Ну, а мы поехали. Здесь сгорели мои документы и сына документы. Мы так бегали, мне кажется, у нас такой был страх панический, что мы даже не знали, что нам делать. У меня одна-единственная была квартира, одна. Я сюда вложила душу, я только недавно сделала ремонт. Мой муж все это делал», — рассказывает Лариса.
Видео: facebook Артема Приходько
Уже два года она не может вернуться домой — на Северную Салтовку, потому что жить в уничтоженной российским обстрелом квартире невозможно. При этом женщина регулярно получает счета от коммунальщиков. Долги становятся все более «космическими». В квартире сохранились батареи, и женщине регулярно приходят счета за тепло и даже горячую воду.
«Отопление подается в мою квартиру, но проживать я в ней не могу. Я согласна с тем, что людям тоже нужно тепло. Но я ведь тоже не могу платить за то, что я не проживаю. Ну, я же человек, ведь я тоже прожила здесь», — со слезами в голосе говорит харьковчанка.
Что касается горячей воды — ситуация еще более впечатляющая: в квартире прописано шесть человек, и считают на всех.
«Я только не успела… Показываю платежку, и они как налетели на меня, — описывает Лариса эпизод общения с коммунальщиками. — Я даже не поняла, почему. Я говорю: «Девочки, какая горячая вода? Откуда? Пойдемте, посмотрите сами. Какие там трубы? Там труб нет. Там были счетчики, счетчиков нет». «Потерпите», — отвечают. Ну, я терплю, но я уже терплю второй год!»
Лариса объясняет: не может платить и за «коммуналку» в уничтоженной салтовской квартире, и за съем жилья. Долги накапливаются. Пока ей удалось добиться только незначительного перерасчета от газовщиков — они не отменили плату полностью, а незначительно уменьшили сумму.
Читайте также: «Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: горячая вода, КП "ХТС", новости Харькова, разрушения, руйнування, счета, тепло;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове жильцам разбитой квартиры приходят счета за горячую воду и тепло»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Какая горячая вода? Там труб нет» — пересказывает один из своих многочисленных диалогов с коммунальщиками Лариса — хозяйка квартира на ул. Бучмы, 28/64, в Харькове".