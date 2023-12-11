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У Харкові мешканцям розбитої квартири приходять рахунки за гарячу воду й тепло

Суспільство 11:08   11.12.2023
Оксана Горун
У Харкові мешканцям розбитої квартири приходять рахунки за гарячу воду й тепло

“Яка гаряча вода? Там труб немає” – переказує один зі своїх численних діалогів із комунальниками Лариса – господиня квартири на вул. Бучми, 28/64, у Харкові.

Її історію та відео із квартири, де накопичуються борги “за послуги”, опублікував у себе у фейсбуці харківський волонтер Артем Приходько.

“Ми залишилися дивом живі. Ми тільки поїхали, й сусід нам дзвонить: “Ларисо, горить твоя квартира”. Ми через 10 хвилин із Нових будинків були тут. Ну а що, вона вже горіла. Ми викликали пожежну, тут були обстріли. Ну, а ми поїхали. Тут згоріли мої документи й сина документи. Ми так бігли, мені здається, у нас такий був страх панічний, що ми навіть не знали, що нам робити. У мене одна-єдина була квартира, одна. Я сюди вклала душу, я лише нещодавно зробила ремонт. Мій чоловік усе це робив”, – розповідає Лариса.

Відео: фейсбук Артема Приходька

Уже два роки вона не може повернутися додому – на Північну Салтівку, бо жити у знищеному російським обстрілом квартирі неможливо. При цьому жінка регулярно отримує рахунки від комунальників. Борги стають дедалі все біль “космічними”. У квартирі збереглися батареї, й жінці регулярно приходять рахунки за тепло та навіть гарячу воду.

“Опалення подається в мою квартиру, але проживати я в ній не можу. Я згодна з тим, що людям теж потрібно тепло. Але ж я теж не можу платити за те, що я не проживаю. Ну, я ж людина, адже я теж прожила тут”, – зі сльозами в голосі каже харків’янка.

Щодо гарячої води – ситуація ще більш дивовижна: у квартирі прописано шість осіб, і рахують на всіх.

“Я тільки не встигла… Показую платіжку, і вони як налетіли на мене, – описує Лариса епізод спілкування з комунальниками. – Я навіть не зрозуміла, чому. Я кажу: “Дівчатка, яка гаряча вода? Звідки? Ходімо, подивіться самі. Які там труби? Там труб немає. Там були лічильники, лічильників немає”. “Потерпіть”, — відповідають. Ну, я терплю, але я вже терплю другий рік!”

Лариса пояснює: не може платити й за “комуналку” у знищеній салтівській квартирі, й за оренду житла. Борги накопичуються. Поки їй вдалося добитися лише незначного перерахунку від газовиків – вони не скасували плату повністю, а трохи зменшили суму.

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Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Яка гаряча вода? Там труб немає” – переказує один зі своїх численних діалогів із комунальниками Лариса – господиня квартири на вул. Бучми, 28/64, у Харкові".