“Зупиніть свавілля”: у Харкові мешканці знищеної квартири заборгували ХТМ

11 тисяч гривень – стільки винні зараз тепловикам мешканці квартири № 200 в будинку 28/64 по вулиці Бучми (на Північній Салтівці) у Харкові. Сама квартира при цьому вигоріла після російського обстрілу. Жити в ній неможливо, але система опалення працює.

“Допоможіть зупинити це свавілля”, – звернулася до харків’ян господиня квартири на вул. Бучми Раїса Якубович.

Її відеозвернення, а також кадри з “квартири з опаленням” опублікував у себе у фейсбуці харківський волонтер Артем Приходько.

Раїса Яківна розповідає: квартиру, в якій вона із чоловіком прожила 50 років, знищив російський обстріл: усередині все згоріло, вікна вилетіли й забиті фанерою. Жити у квартирі неможливо, але комунальні рахунки справно приходять.

“У нас якимось дивом збереглася опалювальна система. І ось у нас уже двічі комісія була. Заактували, і беруть із нас за опалення за повною програмою. І кажуть, значить, нібито послуга подана, ви повинні за неї платити. Я не розумію, за що я маю платити. Минулого сезону з нас брали, тепер цей наш сезон я отримала квитанцію, вже нараховують заново. Сьогодні у мене борг за опалення 11 тисяч”, — поділилася Раїса Якубович.

Жінка зверталася до чиновників, але марно.

“Раїса Яківна у відчаї! Вона неодноразово зверталася власне до ХТМ, а також до Юридичного департаменту Харківської міської ради, до різних інстанцій та чиновників, проте всі вони або не відповідають, або підтримують позицію саме “Теплових мереж”. Щодо ремонту квартири надходять відписки, мовляв, заявка на опрацюванні, та колись (а можливо й ніколи) житло почнуть відновлювати. Жодної конкретики. Звісно, така біда не лише у цієї жінки, адже постраждали ще квартири”, — повідомив подробиці Артем Приходько.

Мешканці будинку пишуть колективні листи до мерії Харкова, проте поки що безрезультатно. Рахунки їм продовжують приходити.