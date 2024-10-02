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У багатоповерхівки області надійшли рахунки за техобслуговування газопроводів

Суспільство 15:38   02.10.2024
Вікторія Яковенко
У багатоповерхівки області надійшли рахунки за техобслуговування газопроводів

На виконання вимог законодавства, газовики Харківської філії «Газмережі» провели технічне обслуговування газопроводів спільної власності у 1,3 тис. багатоповерхівках області. Це  газопроводи, які знаходяться за межами квартир – у під’їздах та на фасадах будинків. Під час робіт на зовнішніх мережах багатоповерхівок спеціалісти виявили та ліквідували 6,5 тисяч витоків газу.

Також у обстежених будинках перевірені на герметичність з’єднання газових мереж, проведене випробування на щільність газопроводів, перевірено стан їх пофарбування і кріплень, наявність футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку.

У вересні власники квартир, у чиїх будинках провели технічне обслуговування газопроводів спільної власності, отримали разові рахунки за виконані роботи. Газовики їх просять оплатити. Це платіж, який надходитиме власникам квартир не частіше ніж раз у три або п’ять років, після обстеження мереж.

– Якщо вік газових мереж будинку більше 25-ти років, періодичність обслуговування буде відбуватись раз на 3 роки.

– Якщо вік газових мереж вашого будинку менше 25-ти років, періодичність обслуговування буде відбуватись раз на 5 років.

Банківські реквізити Харківської філії «Газмережі» для оплати послуг технічного обслуговування газопроводів спільної власності:

ЄДРПОУ – 45051254

МФО 320478

IBAN: UA663204780000026004924946237

в АБ «УКРГАЗБАНК»

Способи оплати за технічне обслуговування:

– Мобільні застосунки «Приват24» та «Ощад»

– Платіжна система EasyPay

– Каси Приватбанку та Ощадбанку

– Відділення Укрпошти

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У багатоповерхівки області надійшли рахунки за техобслуговування газопроводів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На виконання вимог законодавства, газовики Харківської філії «Газмережі» провели технічне обслуговування газопроводів спільної власності у 1,3 тис. багатоповерхівках області. Це  газопроводи, які знаходяться за межами квартир – у під’їздах та на фасадах будинків. Під час робіт на зовнішніх мережах багатоповерхівок спеціалісти виявили та ліквідували 6,5 тисяч витоків газу.".