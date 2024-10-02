У багатоповерхівки області надійшли рахунки за техобслуговування газопроводів
На виконання вимог законодавства, газовики Харківської філії «Газмережі» провели технічне обслуговування газопроводів спільної власності у 1,3 тис. багатоповерхівках області. Це газопроводи, які знаходяться за межами квартир – у під’їздах та на фасадах будинків. Під час робіт на зовнішніх мережах багатоповерхівок спеціалісти виявили та ліквідували 6,5 тисяч витоків газу.
Також у обстежених будинках перевірені на герметичність з’єднання газових мереж, проведене випробування на щільність газопроводів, перевірено стан їх пофарбування і кріплень, наявність футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку.
У вересні власники квартир, у чиїх будинках провели технічне обслуговування газопроводів спільної власності, отримали разові рахунки за виконані роботи. Газовики їх просять оплатити. Це платіж, який надходитиме власникам квартир не частіше ніж раз у три або п’ять років, після обстеження мереж.
– Якщо вік газових мереж будинку більше 25-ти років, періодичність обслуговування буде відбуватись раз на 3 роки.
– Якщо вік газових мереж вашого будинку менше 25-ти років, періодичність обслуговування буде відбуватись раз на 5 років.
Банківські реквізити Харківської філії «Газмережі» для оплати послуг технічного обслуговування газопроводів спільної власності:
ЄДРПОУ – 45051254
МФО 320478
IBAN: UA663204780000026004924946237
в АБ «УКРГАЗБАНК»
Способи оплати за технічне обслуговування:
– Мобільні застосунки «Приват24» та «Ощад»
– Платіжна система EasyPay
– Каси Приватбанку та Ощадбанку
– Відділення Укрпошти
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, обслужование, платежки, счета, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 15:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На виконання вимог законодавства, газовики Харківської філії «Газмережі» провели технічне обслуговування газопроводів спільної власності у 1,3 тис. багатоповерхівках області. Це газопроводи, які знаходяться за межами квартир – у під’їздах та на фасадах будинків. Під час робіт на зовнішніх мережах багатоповерхівок спеціалісти виявили та ліквідували 6,5 тисяч витоків газу.".