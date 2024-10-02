Жители многоэтажек Харьковщины получили счета за техобслуживание газопроводов
В соответствии с требованиями законодательства, газовики Харьковского филиала «Газсети» провели техническое обслуживание газопроводов общей собственности в 1,3 тыс. многоэтажках области. Это газопроводы, которые находятся за пределами квартир – в подъездах и фасадах домов. Во время работ на внешних сетях многоэтажек специалисты обнаружили и ликвидировали 6,5 тысячи утечек газа.
Также в обследованных домах проверены на герметичность соединения газовых сетей, проведены испытания на плотность газопроводов, проверено состояние их покраски и креплений, наличие футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома.
В сентябре владельцы квартир, в чьих домах провели техническое обслуживание газопроводов общей собственности, получили разовые счета за проделанные работы. Газовики их просят оплатить. Это платеж, который будет поступать владельцам квартир не чаще чем в три или пять лет, после обследования сетей.
• Если возраст газовых сетей дома больше 25 лет, периодичность обслуживания будет происходить раз в 3 года.
• Если возраст газовых сетей вашего дома меньше 25 лет, периодичность обслуживания будет происходить раз в 5 лет.
Банковские реквизиты Харьковского филиала «Газсети» для оплаты услуг технического обслуживания газопроводов общей собственности:
ЕГРПОУ — 45051254
МФО 320478
IBAN: UA663204780000026004924946237
в АБ «УКРГАЗБАНК»
Способы оплаты за техническое обслуживание:
• Мобильные приложения «Приват24» и «Ощад»
• Платежная система EasyPay
• Кассы ПриватБанка и Ощадбанка
• Отделение Укрпочты
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, обслужование, платежки, счета, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 15:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соответствии с требованиями законодательства, газовики Харьковского филиала «Газсети» провели техническое обслуживание газопроводов общей собственности в 1,3 тыс. многоэтажках области. Это газопроводы, которые находятся за пределами квартир – в подъездах и фасадах домов. Во время работ на внешних сетях многоэтажек специалисты обнаружили и ликвидировали 6,5 тысячи утечек газа.".