Жители многоэтажек Харьковщины получили счета за техобслуживание газопроводов

В соответствии с требованиями законодательства, газовики Харьковского филиала «Газсети» провели техническое обслуживание газопроводов общей собственности в 1,3 тыс. многоэтажках области. Это газопроводы, которые находятся за пределами квартир – в подъездах и фасадах домов. Во время работ на внешних сетях многоэтажек специалисты обнаружили и ликвидировали 6,5 тысячи утечек газа.

Также в обследованных домах проверены на герметичность соединения газовых сетей, проведены испытания на плотность газопроводов, проверено состояние их покраски и креплений, наличие футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома.

В сентябре владельцы квартир, в чьих домах провели техническое обслуживание газопроводов общей собственности, получили разовые счета за проделанные работы. Газовики их просят оплатить. Это платеж, который будет поступать владельцам квартир не чаще чем в три или пять лет, после обследования сетей.

• Если возраст газовых сетей дома больше 25 лет, периодичность обслуживания будет происходить раз в 3 года.

• Если возраст газовых сетей вашего дома меньше 25 лет, периодичность обслуживания будет происходить раз в 5 лет.

Банковские реквизиты Харьковского филиала «Газсети» для оплаты услуг технического обслуживания газопроводов общей собственности:

ЕГРПОУ — 45051254

МФО 320478

IBAN: UA663204780000026004924946237

в АБ «УКРГАЗБАНК»

Способы оплаты за техническое обслуживание:

• Мобильные приложения «Приват24» и «Ощад»

• Платежная система EasyPay

• Кассы ПриватБанка и Ощадбанка

• Отделение Укрпочты