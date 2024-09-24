Харьковчане получат дополнительные платежки за газ: почему
В Харьковском городском филиале «Газсети» предупредили потребителей о дополнительных платежках за газ, которые они получат в этом месяце.
«Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» проверили более 1,4 тыс. многоэтажек Харькова и устранили более 4 (!) тысяч утечек газа. Техническое обслуживание газовых сетей – это, в первую очередь, ваша безопасность», – рассказали в ХГФ «Газсети».
Из-за этого жителям домов, где специалисты провели техобслуживание, в этом месяце придут дополнительные счета за оказанные услуги. В «Газсетях» отметили, что такую оплату насчитывают всего раз в три или пять лет.
«Потребители газа г. Харьков оплачивают техническое обслуживание в Харьковский городской филиал «Газсети», – напомнили специалисты.
Где можно оплатить?
1. Мобильные приложения «Приват24» и «Ощадбанк»
2. Кассы банков «Приватбанк» и «Ощадбанк»
3. Сервисы EasyPay
4. Кассы отделений Укрпочты.
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 09:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском филиале «Газсети» предупредили потребителей о дополнительных платежках за газ, которые они получат в этом месяце. ".