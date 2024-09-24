Харьковчане получат дополнительные платежки за газ: почему

В Харьковском городском филиале «Газсети» предупредили потребителей о дополнительных платежках за газ, которые они получат в этом месяце.

«Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» проверили более 1,4 тыс. многоэтажек Харькова и устранили более 4 (!) тысяч утечек газа. Техническое обслуживание газовых сетей – это, в первую очередь, ваша безопасность», – рассказали в ХГФ «Газсети».

Из-за этого жителям домов, где специалисты провели техобслуживание, в этом месяце придут дополнительные счета за оказанные услуги. В «Газсетях» отметили, что такую оплату насчитывают всего раз в три или пять лет.

«Потребители газа г. Харьков оплачивают техническое обслуживание в Харьковский городской филиал «Газсети», – напомнили специалисты.

Где можно оплатить?

1. Мобильные приложения «Приват24» и «Ощадбанк»

2. Кассы банков «Приватбанк» и «Ощадбанк»

3. Сервисы EasyPay

4. Кассы отделений Укрпочты.