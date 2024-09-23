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Тепло и без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 24 сентября

Погода 21:17   23.09.2024
Елена Нагорная
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 24 сентября Фото: Василий Голосный

Во вторник, 24 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов, днем — 24 — 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 6 до 11 градусов, днем — 21 — 26.

Ветер юго-восточный. По области 7 — 12 м/с, по Харькову 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 21:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 24 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".