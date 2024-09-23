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Тепло і без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 24 вересня

Погода 21:17   23.09.2024
Олена Нагорна
Тепло і без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 24 вересня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 24 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів, вдень – 24 – 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, удень – 21 – 26.

Вітер південно-східний. По області 7 – 12 м/с, по Харкову 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 21:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 24 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".