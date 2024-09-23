Тепло і без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 24 вересня

У вівторок, 24 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів, вдень – 24 – 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, удень – 21 – 26.

Вітер південно-східний. По області 7 – 12 м/с, по Харкову 5 – 10 м/с.