Харків’яни отримають додаткові платіжки за газ: чому
У Харківській міській філії “Газмережі” попередили споживачів про додаткові платіжки за газ, які вони отримають цього місяця.
“Фахівці Харківської міської філії “Газмережі” перевірили понад 1,4 тис. багатоповерхівок Харкова та усунули понад 4 (!) тисячі витоків газу. Технічне обслуговування газових мереж – це насамперед ваша безпека”, – розповіли у ХМФ “Газмережі”.
Через це мешканцям будинків, де фахівці провели техобслуговування, цього місяця надійдуть додаткові рахунки за надані послуги. У “Газмережах” зазначили, що таку оплату нараховують лише раз на три чи п’ять років.
“Споживачі газу м. Харків оплачують технічне обслуговування до Харківської міської філії “Газмережі”, – нагадали фахівці.
Де можна сплатити?
1. Мобільні додатки «Приват24» та «Ощадбанк»
2. Каси банків «ПриватБанк» та «Ощадбанк»
3. Сервіси EasyPay
4. Каси відділень Укрпошти.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газ, Газсети, платежки, счет;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 09:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міській філії “Газмережі” попередили споживачів про додаткові платіжки за газ, які вони отримають цього місяця. ".