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Харків’яни отримають додаткові платіжки за газ: чому

Суспільство 09:24   24.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків’яни отримають додаткові платіжки за газ: чому

У Харківській міській філії “Газмережі” попередили споживачів про додаткові платіжки за газ, які вони отримають цього місяця. 

“Фахівці Харківської міської філії “Газмережі” перевірили понад 1,4 тис. багатоповерхівок Харкова та усунули понад 4 (!) тисячі витоків газу. Технічне обслуговування газових мереж – це насамперед ваша безпека”, – розповіли у ХМФ “Газмережі”.

Через це мешканцям будинків, де фахівці провели техобслуговування, цього місяця надійдуть додаткові рахунки за надані послуги. У “Газмережах” зазначили, що таку оплату нараховують лише раз на три чи п’ять років.

“Споживачі газу м. Харків оплачують технічне обслуговування до Харківської міської філії “Газмережі”, – нагадали фахівці.

Де можна сплатити?
1. Мобільні додатки «Приват24» та «Ощадбанк»
2. Каси банків «ПриватБанк» та «Ощадбанк»
3. Сервіси EasyPay
4. Каси відділень Укрпошти.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міській філії “Газмережі” попередили споживачів про додаткові платіжки за газ, які вони отримають цього місяця. ".