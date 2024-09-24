Харків’яни отримають додаткові платіжки за газ: чому

У Харківській міській філії “Газмережі” попередили споживачів про додаткові платіжки за газ, які вони отримають цього місяця.

“Фахівці Харківської міської філії “Газмережі” перевірили понад 1,4 тис. багатоповерхівок Харкова та усунули понад 4 (!) тисячі витоків газу. Технічне обслуговування газових мереж – це насамперед ваша безпека”, – розповіли у ХМФ “Газмережі”.

Через це мешканцям будинків, де фахівці провели техобслуговування, цього місяця надійдуть додаткові рахунки за надані послуги. У “Газмережах” зазначили, що таку оплату нараховують лише раз на три чи п’ять років.

“Споживачі газу м. Харків оплачують технічне обслуговування до Харківської міської філії “Газмережі”, – нагадали фахівці.

Де можна сплатити?

1. Мобільні додатки «Приват24» та «Ощадбанк»

2. Каси банків «ПриватБанк» та «Ощадбанк»

3. Сервіси EasyPay

4. Каси відділень Укрпошти.