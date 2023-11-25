«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
11 тысяч гривен — столько должны сейчас тепловикам жильцы квартиры № 200 в доме 28/64 по улице Бучмы (на Северной Салтовке) в Харькове. Сама квартира при этом выгорела после российского обстрела. Жить в ней невозможно, но система отопления работает.
«Помогите остановить этот беспредел», — обратилась к харьковчанам хозяйка квартиры на ул. Бучмы Раиса Якубович.
Ее видеообращение, а также — кадры из «квартиры с отоплением» опубликовал у себя в facebook харьковский волонтер Артем Приходько.
Раиса Яковлевна рассказывает: квартиру, в которой она с супругом прожила 50 лет, уничтожил российский обстрел: внутри все сгорело, окна вылетели и забиты фанерой. Жить в квартире невозможно, но коммунальные счета исправно приходят.
«У нас каким-то чудом сохранилась отопительная система. И вот у нас уже два раза комиссия была. Заактировали, и берут с нас за отопление по полной программе. И говорят, значит, что якобы услуга подана, вы должны за нее платить. Я не понимаю, за что я должна платить. Прошлый сезон с нас брали, теперь этот наш сезон я получила квитанцию, уже начисляют заново. Сегодня у меня долг за отопление 11 тысяч», — поделилась Раиса Якубович.
Женщина обращалась к чиновникам, но безуспешно.
«Раиса Яковлевна в отчаянии! Она неоднократно обращалась непосредственно в ХТС, а также в Юридический департамент Харьковского городского совета, в различные инстанции и к чиновникам, однако все они либо не отвечают, либо поддерживают позицию «Тепловых сетей». По ремонту квартиры поступают отписки, мол, заявка в обработке, и когда-то (а возможно и никогда) жилье начнут восстанавливать. Никакой конкретики. Конечно, такая беда не только у этой женщины, ведь пострадали еще квартиры», — сообщил подробности Артем Приходько.
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Жители дома пишут коллективные письма в мэрию Харькова, однако пока безрезультатно. Счета им продолжают приходить.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Бучмы, КП "ХТС", отопление, Северная Салтока, счета;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 тысяч гривен — столько должны сейчас тепловикам жильцы квартиры № 200 в доме 28/64 по улице Бучмы (на Северной Салтовке) в Харькове. Сама квартира при этом выгорела после российского обстрела. Жить в ней невозможно, но система отопления работает".