Терехов сообщает об ударе по ТЭЦ в пригороде: погибший, что с транспортом 📹

Враг нанес серию ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 12:43. В результате ударов по Харьковскому району погиб 51-летний мужчина, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

13 пострадавших с взрывными ранениями и разными травмами доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

Дополнено в 12:32. Еще два человека пострадали в результате российской атаки на Харьковский район, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

«По состоянию на данный момент в целом известно о 13 раненых и одном погибшем», — отметил глава ХОВА.

12:16. «Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта. К сожалению, один человек погиб. Есть раненые», — рассказал Терехов.

Городской голова отметил, что все профильные службы сейчас определяют реальный масштаб разрушений.

«Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим «энергоострова», чтобы снизить последствия для харьковчан. Из-за повреждений энергосистемы также временно усложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже работают над стабилизацией ситуации», – уточнил Терехов.

Видео: Харьковский горсовет

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 11 человек получили ранения разной степени тяжести в результате ракетных ударов по пригороду.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:20. С паузами они звучали до около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщал, что «прилетов» в Харькове не было – оккупанты били по пригороду. В городе останавливалось метро. После серии взрывов в АО «Харьковоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии.