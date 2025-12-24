После обстрелов в Харькове и области начались аварийные отключения света

После серии взрывов, которую слышали жители Харькова и области, в АО «Харьковоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии.

Это, объяснили в облэнерго, необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме. Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.

Напомним, серия взрывов в Харькове прозвучала около 10:20. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетов» в городе не было – оккупанты бьют по пригороду. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что на данный момент информации о пострадавших нет. Тем временем жители некоторых районов Харькова сообщали о перебоях со светом. Вскоре в КП «Харьковский метрополитен» проинформировали, что по техническим причинам временно остановили движение поездов линиями метрополитена. Однако вскоре подземка все же восстановила работу.