После обстрелов в Харькове и области начались аварийные отключения света
После серии взрывов, которую слышали жители Харькова и области, в АО «Харьковоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии.
Это, объяснили в облэнерго, необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме. Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.
Напомним, серия взрывов в Харькове прозвучала около 10:20. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетов» в городе не было – оккупанты бьют по пригороду. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что на данный момент информации о пострадавших нет. Тем временем жители некоторых районов Харькова сообщали о перебоях со светом. Вскоре в КП «Харьковский метрополитен» проинформировали, что по техническим причинам временно остановили движение поездов линиями метрополитена. Однако вскоре подземка все же восстановила работу.
24 декабря 2025 в 11:25