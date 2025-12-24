В Харькове сегодня были слышны взрывы: останавливалось метро (дополняется)

Взрывы прозвучали в Харькове около 10:20.

Дополнено в 11:05. В КП «Харьковский метрополитен» уточнили, что поезда подземки восстановили движение.

Дополнено в 10:55. О еще нескольких «прилетах» в пригороде сообщает городской голова.

Дополнено в 10:39. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что на данный момент информации о пострадавших нет.

Дополнено в 10:34. В КП «Харьковский метрополитен» проинформировали, что по техническим причинам временно остановили движение поездов линиями метрополитена.

«О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно», – написали в КП.

10:31. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетов» в городе не было – оккупанты бьют по пригороду. Вскоре в Харькове раздались повторные взрывы.

Тревогу объявили в Харькове в 10:03. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что на Харьковщину полетели КАБы. Вскоре добавилась угроза БпЛА. Угроза возникла и для областного центра – на город полетели скоростные цели.

После чего украинские защитники сообщили о возможных ударах баллистики. Под угрозой оказалась и Донецкая область. По состоянию на 10:25 тревога в Харькове и области продолжается. Кроме того, жители некоторых районов Харькова сообщают о перебоях со светом.