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Авария на сетях в Харькове: без отопления и горячей воды — 208 домов (видео)

Общество 14:44   01.12.2023
Елена Нагорная
Авария на сетях в Харькове: без отопления и горячей воды — 208 домов (видео) Фото: КП «ХТС»

Около 10 утра 1 декабря в Шевченковском районе Харькова произошел порыв магистрального трубопровода от ТЭЦ-5 диаметром 800 мм, сообщил технический директор КП «ХТС» Евгений Кауркин.

По его словам, порыв локализовали за полчаса.

«Есть вымоина. Сейчас мы оперативно проводим земляные работы. Основная доля потребителей по резервным теплосетям запитаны. Сейчас проверяются эти дома», — сказал Кауркин.

Видео: КП «ХТС»

Он отметил, что пока будут проводиться аварийные работы, без отопления и горячей воды будут оставаться 208 домов.

«Основная масса — это Шевченковский филиал. Дефект был очень большой, поэтому сейчас мы проводим откачивающие работы. После устранения дефекта — заполнение магистрали и подключение потребителей. Работы планируем выполнить до конца рабочего дня, после чего будем подключать потребителей к услуге по отоплению и горячей воде», — спрогнозировал технический директор КП.


Фото: КП «ХТС»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 14:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 утра 1 декабря в Шевченковском районе Харькова произошел порыв магистрального трубопровода от ТЭЦ-5 диаметром 800 мм, сообщил технический директор КП «ХТС» Евгений Кауркин.".