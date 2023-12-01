Авария на сетях в Харькове: без отопления и горячей воды — 208 домов (видео)
Около 10 утра 1 декабря в Шевченковском районе Харькова произошел порыв магистрального трубопровода от ТЭЦ-5 диаметром 800 мм, сообщил технический директор КП «ХТС» Евгений Кауркин.
По его словам, порыв локализовали за полчаса.
«Есть вымоина. Сейчас мы оперативно проводим земляные работы. Основная доля потребителей по резервным теплосетям запитаны. Сейчас проверяются эти дома», — сказал Кауркин.
Видео: КП «ХТС»
Он отметил, что пока будут проводиться аварийные работы, без отопления и горячей воды будут оставаться 208 домов.
«Основная масса — это Шевченковский филиал. Дефект был очень большой, поэтому сейчас мы проводим откачивающие работы. После устранения дефекта — заполнение магистрали и подключение потребителей. Работы планируем выполнить до конца рабочего дня, после чего будем подключать потребителей к услуге по отоплению и горячей воде», — спрогнозировал технический директор КП.
Фото: КП «ХТС»
Читайте также: Коммунальщики отремонтировали насосную станцию, которая обслуживает три района
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, горячая вода, отопление, порыв, теплосети, Харьков., хтс;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авария на сетях в Харькове: без отопления и горячей воды — 208 домов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 14:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 утра 1 декабря в Шевченковском районе Харькова произошел порыв магистрального трубопровода от ТЭЦ-5 диаметром 800 мм, сообщил технический директор КП «ХТС» Евгений Кауркин.".