Коммунальщики отремонтировали насосную станцию, которая обслуживает три района

Ремонтники КП «Харьковводоканал» ночью отремонтировали водопроводную насосную станцию, которая обслуживает жителей Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.

Как сообщил сегодня, 30 ноября, начальник станции Евгений Мацюк, восстановительные мероприятия провели в ночное время, чтобы не создавать харьковчанам неудобств.

«Жителей этих районов заблаговременно предупредили о намечающихся работах и нашли возможность продолжать подачу воды, хоть и не в полном объеме. В ходе оперативного проведения работ специалисты установили новую запорную арматуру, отремонтировали механизмы и выполнили комплекс профилактических мероприятий», — рассказал Евгений Мацюк.

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