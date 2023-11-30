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Коммунальщики отремонтировали насосную станцию, которая обслуживает три района

Общество 17:07   30.11.2023
Оксана Якушко
Коммунальщики отремонтировали насосную станцию, которая обслуживает три района

Ремонтники КП «Харьковводоканал» ночью отремонтировали водопроводную насосную станцию, которая обслуживает жителей Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.

Как сообщил сегодня, 30 ноября, начальник станции Евгений Мацюк, восстановительные мероприятия провели в ночное время, чтобы не создавать харьковчанам неудобств.

«Жителей этих районов заблаговременно предупредили о намечающихся работах и нашли возможность продолжать подачу воды, хоть и не в полном объеме. В ходе оперативного проведения работ специалисты установили новую запорную арматуру, отремонтировали механизмы и выполнили комплекс профилактических мероприятий», — рассказал Евгений Мацюк.

Читайте также: В Харькове восстанавливают водоснабжение

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 17:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтники КП «Харьковводоканал» ночью отремонтировали водопроводную насосную станцию, которая обслуживает жителей Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.".