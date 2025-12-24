Будет ли снег на Новый год в Харькове? Синоптик озвучила прогноз (видео)
Вероятность снега в Харькове и области 31 декабря — около 10%, рассказала МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова.
По словам синоптика, на новогодние праздники в регионе будет морозно.
«Ночью у нас будет слабый «минус», днем — слабый «плюс», но все равно можно сказать, что погода будет морозной. Снега ожидать не стоит. То есть может быть небольшой снег, но таких снегопадов, как мы привыкли еще несколько лет назад, не ожидаем», — отметила Кондаурова и добавила, что ближе к 31 декабря будет более точная информация, ведь центр делает прогнозы только на пять дней вперед.
Ранее Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал данные об осадках на Рождество и Новый год за последние 30 лет в Харьковской области. Согласно им, больше всего снежит на Сочельник, а меньше всего – 31 декабря. Однако с годами снежных праздников становится все меньше.
Читайте также: Упряжка Санта Клауса подлетает к Украине: маршрут можно отслеживать онлайн
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Погода, Харьков; Теги: новий рік, новости Харькова, новый год, погода, сніг;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Будет ли снег на Новый год в Харькове? Синоптик озвучила прогноз (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2025 в 19:02;