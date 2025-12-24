Будет ли снег на Новый год в Харькове? Синоптик озвучила прогноз (видео)

Вероятность снега в Харькове и области 31 декабря — около 10%, рассказала МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова.

По словам синоптика, на новогодние праздники в регионе будет морозно.

«Ночью у нас будет слабый «минус», днем — слабый «плюс», но все равно можно сказать, что погода будет морозной. Снега ожидать не стоит. То есть может быть небольшой снег, но таких снегопадов, как мы привыкли еще несколько лет назад, не ожидаем», — отметила Кондаурова и добавила, что ближе к 31 декабря будет более точная информация, ведь центр делает прогнозы только на пять дней вперед.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал данные об осадках на Рождество и Новый год за последние 30 лет в Харьковской области. Согласно им, больше всего снежит на Сочельник, а меньше всего – 31 декабря. Однако с годами снежных праздников становится все меньше.