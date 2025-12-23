Live

Снег на праздники в Харькове: тенденция последних 30 лет (фото)

Общество 12:10   23.12.2025
Виктория Яковенко
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии проанализировали погоду последних 30 лет на новогодние праздники в Харькове.

«Зима в нашем регионе умеет удивлять контрастами. Анализируя данные за последние 30 лет, мы видели разные сценарии в праздничные дни: от классической морозной сказки с вьюгами до аномального тепла и туманов», — говорится в сообщении.

В частности, специалисты проанализировали погоду на Сочельник, Рождество и 31 декабря.

погода в Харькове последние 30 лет
Фото: Региональный центр по гидрометеорологии
погода в Харькове последние 30 лет
Фото: Региональный центр по гидрометеорологии
погода в Харькове последние 30 лет
Фото: Региональный центр по гидрометеорологии

Согласно данным синоптиков, с годами снега становится меньше. В основном, больше всего снежит на Сочельник. Меньше всего – 31 декабря.

А вот, например, в прошлом году на Сочельник и в канун Нового года снега не было. Однако зимняя сказка порадовала горожан на Рождество.

«Погода — дама изменчивая, но Харьковский региональный центр по гидрометеорологии всегда держит руку на пульсе перемен, чтобы вы могли планировать свое время безопасно и комфортно. Независимо от цифр на термометре, желаем, чтобы погода в вашем доме всегда была благоприятна!», — отметили синоптики.

Читайте также: Безопасна ли новогодняя елка: харьковчанам дали советы, как не допустить беды

Автор: Виктория Яковенко
Снег на праздники в Харькове: тенденция последних 30 лет (фото)
