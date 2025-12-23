Live

Сніг на свята у Харкові: тенденція останніх 30 років (фото)

Суспільство 12:10   23.12.2025
Вікторія Яковенко
Сніг на свята у Харкові: тенденція останніх 30 років (фото)

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології проаналізували погоду останніх 30-ти років на новорічні свята у Харкові.

«Зима у нашому регіоні вміє дивувати контрастами. Аналізуючи дані за останні 30 років, ми бачили різні сценарії у святкові дні: від класичної морозної казки з хуртовинами до аномального тепла і туманів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, фахівці проаналізували погоду на Святвечір, Різдво та 31 грудня.

погода в Харькове последние 30 лет
Фото: Регіональний центр з гідрометеорології
погода в Харькове последние 30 лет
Фото: Регіональний центр з гідрометеорології
погода в Харькове последние 30 лет
Фото: Регіональний центр з гідрометеорології

Згідно з даними синоптиків, з роками снігу стає менше. В основному, найбільше сніжить на Святвечір. Найменше – 31 грудня.

А от, наприклад, минулого року у Святвечір та напередодні Нового року снігу не було. Однак зимова казка порадувала містян на Різдво.

«Погода — дама мінлива, але Харківський регіональний центр з гідрометеорології завжди тримає руку на пульсі змін, щоб ви могли планувати свій час безпечно та комфортно. Незалежно від цифр на термометрі, бажаємо, щоб погода у вашому домі завжди була сприятливою!», – зазначили синоптики.

Автор: Вікторія Яковенко
