Чи безпечна новорічна ялинка: харків’янам дали поради, як запобігти лиху

Правила безпечної установки та використання новорічної ялинки нагадали харків’янам у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ялинка створює настрій, але водночас може стати джерелом небезпеки, наголошують рятувальники. Щоб свята пройшли без надзвичайних ситуацій, слід дотримуватися наступних правил:

використовуйте лише сертифіковані електрогірлянди

встановлюйте ялинку подалі від обігрівачів та меблів

не прикрашайте дерево свічками та бенгальськими вогнями

стежте за дітьми біля ялинки

вимикайте гірлянди, виходячи з дому або перед сном

«Нехай свята будуть теплими, світлими та безпечними. Бережіть себе та своїх близьких», — закликають надзвичайники.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, перші ялинкові базари відкрилися у Харкові наприкінці листопада – на початку грудня. Продавці запевняли, що ціни порівняно з минулим роком не підвищували, а деякі – що навіть знизили. Традиційно найдешевшими є набірні ялинки з хвойних гілочок, за них просять від 300 гривень. Найдорожчі – імпортні ялиці Нордмана, вартість деревця може сягати 6 тисяч гривень. Сосна звичайна та кримська приблизно за однією ціною – від 400 гривень за 1,5 метра, та від 900 – за 2 метри. Є деревця і в горщиках.