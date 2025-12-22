Live

Чи безпечна новорічна ялинка: харків’янам дали поради, як запобігти лиху

Суспільство 21:22   22.12.2025
Олена Нагорна
Чи безпечна новорічна ялинка: харків’янам дали поради, як запобігти лиху

Правила безпечної установки та використання новорічної ялинки нагадали харків’янам у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ялинка створює настрій, але водночас може стати джерелом небезпеки, наголошують рятувальники. Щоб свята пройшли без надзвичайних ситуацій, слід дотримуватися наступних правил:

  • використовуйте лише сертифіковані електрогірлянди
  • встановлюйте ялинку подалі від обігрівачів та меблів
  • не прикрашайте дерево свічками та бенгальськими вогнями
  • стежте за дітьми біля ялинки
  • вимикайте гірлянди, виходячи з дому або перед сном

«Нехай свята будуть теплими, світлими та безпечними. Бережіть себе та своїх близьких», — закликають надзвичайники.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, перші ялинкові базари відкрилися у Харкові наприкінці листопада – на початку грудня. Продавці запевняли, що ціни порівняно з минулим роком не підвищували, а деякі – що навіть знизили. Традиційно найдешевшими є набірні ялинки з хвойних гілочок, за них просять від 300 гривень. Найдорожчі – імпортні ялиці Нордмана, вартість деревця може сягати 6 тисяч гривень. Сосна звичайна та кримська приблизно за однією ціною – від 400 гривень за 1,5 метра, та від 900 – за 2 метри. Є деревця і в горщиках.

Читайте також: Фотозони та ялинка в несподіваному місці: як Харків прикрашають до Нового року

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чи безпечна новорічна ялинка: харків’янам дали поради, як запобігти лиху
Чи безпечна новорічна ялинка: харків’янам дали поради, як запобігти лиху
22.12.2025, 21:22
Армія РФ може завдати удару на Різдво: Зеленський закликав посилити ППО 📹
Армія РФ може завдати удару на Різдво: Зеленський закликав посилити ППО 📹
22.12.2025, 18:29
Робота задіяли в евакуації жителя Куп’янщини – як це було (відео)
Робота задіяли в евакуації жителя Куп’янщини – як це було (відео)
22.12.2025, 17:57
Вночі підморозить, вдень сніжитиме: погода в Харкові та області на 23 грудня
Вночі підморозить, вдень сніжитиме: погода в Харкові та області на 23 грудня
22.12.2025, 18:59
КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень
КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень
22.12.2025, 17:25
Солодкі подарунки для дітей: скільки витратили з бюджету в Харкові та області
Солодкі подарунки для дітей: скільки витратили з бюджету в Харкові та області
22.12.2025, 19:52

Новини за темою:

21.12.2025
Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба у Харківській області
10.12.2025
Квартира горіла під Харковом: ДСНСники врятували літню жінку
07.12.2025
У Харкові горіли підвали: надзвичайники врятували двох чоловіків
02.12.2025
Зіткнулися трамвай та іномарка – пожежа спалахнула на проспекті в Харкові 📹
27.11.2025
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чи безпечна новорічна ялинка: харків’янам дали поради, як запобігти лиху», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 21:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правила безпечної установки та використання новорічної ялинки нагадали харків’янам у ГУ ДСНС України в Харківській області.".