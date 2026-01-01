Live

Зеленський про мир, Путін про перемогу, Лукашенко про жінку: звернення лідерів

Політика 11:16   01.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зеленський про мир, Путін про перемогу, Лукашенко про жінку: звернення лідерів Скріншот

Практично всі європейські лідери у своїх новорічних привітаннях наголошували на тому, що 2025 рік видався непростим. Однак наступний, на їхню думку, не буде легшим – практично всі вважають, що 2026 стане періодом боротьби. Головне зі звернень європейських лідерів – у матеріалі. 

Президент України Володимир Зеленський понад 20 хвилин говорив про результати співпраці з європейськими лідерами, а також – із президентом США Дональдом Трампом. Чимало дякував за підтримку та спільний пошук рішень, які могли б закінчити війну.

“Я б віддав все на світі, щоб сказати, що і мир настане за кілька хвилин. На жаль, я поки що не можу цього зробити”, – з таких слів почав своє новорічне звернення Зеленський.

Усі санкції та допомога Україні все ще є недостатніми для того, щоб закінчити війну, вважає Зеленський. Для того, щоб війна закінчилася, необхідно посилити підтримку і тиск на РФ.

“Ми поки що говоримо про 90%, а не про 100% готовності мирного плану. Наміри повинні стати гарантіями безпеки, а отже повинні бути ратифіковані Конгресом США, європейськими парламентами, всіма партнерами. Будапештський папірець Україну не влаштує, Мінський ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами лише підживлюють війну. Мій підпис стоятиме лише під сильною угодою”, – наголосив Зеленський.

Також він зазначив, що наразі Росія не проявляє готовність закінчити війну.

“Росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати. І тому ми часто говоримо одне одному те, що кажуть наші хлопці на фронті – все, що нам потрібно, – це протриматися на один день довше, ніж вони. І додаємо сьогодні: бути на один крок попереду, на одну годину швидше, на одне рішення сміливіше. І хай на одну десяту, але краще. І на 10%, про які я говорив спочатку, – на 10% сильніше. І тоді ми виборемо мир – на 100%”, – додав президент.

Однак ні слова про мир, переговори та закінчення війни не пролунало у новорічному зверненні президента РФ Володимира Путіна. Він лише говорив про національну єдність, називав російських солдатів “героями” і заявляв про віру у перемогу.

“Ми намагаємося порадувати, зігріти своєю увагою тих, хто потребує участі та піклування. І, звичайно, словом і ділом, намагаємось підтримати своїх героїв – учасників спеціальної військової операції. Ви взяли на себе відповідальну боротьбу за свою рідну землю, за правду і справедливість. Мільйони людей по всій Росії разом із вами, запевняю вас. Думають про вас, співпереживають, сподіваються на вас. Ми єдині в щирій, щиросердній любові до Росії. Вітаю всіх наших бійців та командирів із прийдешнім Новим роком, віримо у вас та нашу перемогу”, – сказав російський диктатор.

При цьому багато користувачів відзначили, що на відео не справжній Путін і навіть його двійник. У соцмережах глядачі помітили сліди штучного інтелекту. Люди звернули увагу на неприродну міміку, практично повну відсутність жестикуляції та голос, який явно не схожий на голос літньої людини.

Привітання ІІ Путіна
Скріншот

Доволі мало про війну говорив і лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Значну частину звернення він присвятив “трудівникам, які подарували країні рекордний урожай та людям у погонах”. Згадав лише про економічні труднощі та політичний тиск. Але наголосив, що білоруси зовсім не агресивні – вони “звикли бачити, а не ламати. Об’єднувати, а не розпалювати. Розмовляти, а не кричати”. А наступний рік Лукашенко взагалі оголосив “Роком білоруської жінки”.

“Без любові до жінки, дівчини, справжньої любові бути не може. Ми вшановуємо наших матерів, дружин і дочок один день на рік. Настав час віддати належне їхній особливій ролі в нашому житті і оголосити 2026 рік – “Роком білоруської жінки”, – закликав Лукашенко.

Голова КНР Сі Цзіньпін зазначив, що наступні п’ять років стануть періодом економічного розвитку та реформ, а також згадав про Тайвань як частину державної території.

“Возз’єднання нашої материкової держави – це тенденція часу, і її неможливо зупинити”, – сказав Сі Цзіньпін.

А ось прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зовсім не порадувала прогнозами. Під час передріздвяної зустрічі зі співробітниками уряду вона закликала не хвилюватись, але готуватися до гіршого.

“Ми сім’я, команда, ми боремося весь рік. Минулий рік був важким для всіх нас, але не хвилюйтеся, тому що наступний буде набагато гіршим”, – сказала Мелоні.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав світ думати не про боротьбу, а про мир, людей та планету.

“Станьте серйозними. Обирайте людей та планету замість страждань”, – додав Гутерріш.

Читайте також: Щоб стати роком справедливого світу – вітання з Новим роком Синєгубова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
