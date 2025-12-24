Упряжка Санта Клауса подлетает к Украине: маршрут можно отслеживать онлайн
Санта-Клаус 24 декабря отправился в кругосветное путешествие, чтобы доставить людям подарки. Его полет традиционно отслеживают командование аэрокосмической обороны Северной Америки (Norad) и Flightradar. Их маршруты отличаются.
Согласно данным Flightradar, в 17:50 сани Санты с номером R3DN053 (Merry Christmas) были над Румынией и подлетали к Украине.
А вот по информации Norad, по состоянию на 17:50 Санта уже доставил 1,7 миллиарда подарков и находился в районе Таиланда. Его упряжка взлетела с Северного полюса в 13:00 по киевскому времени. Следить за передвижениями Санты все желающие могут в режиме реального времени.
Традиция Norad берет свое начало в 1955 году, когда ошибка в рекламе универмага заставила маленького ребенка позвонить в военный командный центр Колорадо с просьбой поговорить с Санта-Клаусом. Полковник ВВС Гарри Шоуп, который ответил на звонок в тот вечер, подыграл и заверил ребенка, что он Санта. Когда поступало больше звонков, он назначил офицера для обработки запросов, положив начало праздничному обычаю, который Norad продолжил после своего создания в 1958 году.
