Live

Завершается акция от Харьковского зоопарка: когда и как разыграют подарки

Общество 12:36   14.11.2025
Виктория Яковенко
Завершается акция от Харьковского зоопарка: когда и как разыграют подарки Фото: Харьковский зоопарк

Акция «130 лет вместе с Харьковским зоопарком», стартовавшая в июне, подходит к концу. В пресс-службе зоопарка рассказали, когда разыграют подарки.

«До воскресенья, 16 ноября, администраторы на входах еще будут принимать ваши буклеты и клеить наклейки. Так что, если вы не успели собрать все 10 наклеек, самое время посетить зоопарк и сделать свой последний шаг к победе», — говорится в сообщении.

А уже во вторник, 18 ноября, планируют провести торжественный розыгрыш. В зоопарке говорят: учитывая погодные условия, он состоится в онлайн-формате: в трансляции в Instagram.

«Имена победителей мы объявим в специальном посту, а затем обязательно свяжемся для вручения подарков», — добавили в зоопарке.

Напомним, к своему юбилею Харьковский зоопарк запускал подарочную акцию «130 лет вместе с зоопарком!». Она продлилась с 13 июня. Чтобы выиграть подарок – сувенирную продукцию к юбилею, нужно было просто 10 раз посетить зоопарк. За каждый день на входе выдавали наклейку, которую нужно было вклеить в буклет.

Читайте также: Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
14.11.2025, 11:10
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
14.11.2025, 07:21
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
14.11.2025, 08:47
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
14.11.2025, 07:45
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
14.11.2025, 12:48

Новости по теме:

12.06.2025
Харьковский зоопарк разыграет подарки в честь своего 130-летия: условия акции
08.03.2025
Пластиковая оккупация Харькова или психологическая разгрузка: жители о цветах
08.03.2025
Дроны вместо пластиковых цветов: женщины в Харькове протестуют против красоты
14.02.2025
«Возьми друга»: в День влюбленных собак из приюта выгуливали в центре Харькова
10.02.2025
Ресторан перед «изюминкой Харькова»: активисты обратились к Терехову и ХОВА 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Завершается акция от Харьковского зоопарка: когда и как разыграют подарки», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 12:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акция «130 лет вместе с Харьковским зоопарком», стартовавшая в июне, подходит к концу. В пресс-службе зоопарка рассказали, когда разыграют подарки.".