Завершается акция от Харьковского зоопарка: когда и как разыграют подарки

Акция «130 лет вместе с Харьковским зоопарком», стартовавшая в июне, подходит к концу. В пресс-службе зоопарка рассказали, когда разыграют подарки.

«До воскресенья, 16 ноября, администраторы на входах еще будут принимать ваши буклеты и клеить наклейки. Так что, если вы не успели собрать все 10 наклеек, самое время посетить зоопарк и сделать свой последний шаг к победе», — говорится в сообщении.

А уже во вторник, 18 ноября, планируют провести торжественный розыгрыш. В зоопарке говорят: учитывая погодные условия, он состоится в онлайн-формате: в трансляции в Instagram.

«Имена победителей мы объявим в специальном посту, а затем обязательно свяжемся для вручения подарков», — добавили в зоопарке.

Напомним, к своему юбилею Харьковский зоопарк запускал подарочную акцию «130 лет вместе с зоопарком!». Она продлилась с 13 июня. Чтобы выиграть подарок – сувенирную продукцию к юбилею, нужно было просто 10 раз посетить зоопарк. За каждый день на входе выдавали наклейку, которую нужно было вклеить в буклет.