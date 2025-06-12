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Харьковский зоопарк разыграет подарки в честь своего 130-летия: условия акции

Общество 20:59   12.06.2025
Елена Нагорная
Харьковский зоопарк разыграет подарки в честь своего 130-летия: условия акции

К своему юбилею Харьковский зоопарк запускает подарочную акцию «130 лет вместе с зоопарком!». Она продлится с 13 июня по 7 сентября.

Чтобы выиграть подарок — сувенирную продукцию к юбилею, нужно просто посещать зоопарк, рассказали на его Facebook-странице.

Условия акции следующие:

1. Получите буклет — персональный билет на розыгрыш. Их будут выдавать на входе в зоопарк по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 12:00.

2. Зарегистрируйтесь онлайн. Отсканируйте QR-код на буклете, заполните короткую форму (ФИО, возраст, адрес, телефон, email).

3. Соберите десять наклеек. Получив буклет, обязательно берите его с собой при каждом следующем посещении зоопарка. Администратор будет вклеивать наклейку в буклет и там же фиксировать дату посещения. Один день — одна наклейка.

4. Сдайте буклет. Через десять дней после старта акции в зоопарке появятся прозрачные ящики. Если у вас уже есть десять наклеек, собранных в разные дни, а также правильно заполненная онлайн-форма — просто опустите свой буклет в ящик, и вы автоматически станете участником розыгрыша подарков.

5. Получите подарок. Розыгрыши будут проходить в зоопарке ежемесячно. Счастливчиков определит лототрон. Если вы на месте — сразу получите свой подарок. Если нет — вам позвонят по телефону.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 20:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К своему юбилею Харьковский зоопарк запускает подарочную акцию «130 лет вместе с зоопарком!». Она продлится с 13 июня по 7 сентября.".